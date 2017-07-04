新金融环境下的风控新挑战 2017阿福有约风控研讨会全国行开启

北京2017年7月4日电 /美通社/ -- 这是属于新金融的时代，一切确定与不确定，都造就了无数的机遇与挑战。然而，面对信息不互通而导致的信息孤岛，引发出互金小贷行业面临最严峻的多头负债和欺诈风险。如果风险未能及时得到防控，后果会是怎样呢？那又如何真正降低这些风险呢？ 携着“新金融环境下的风控新挑战”的话题，宜信致诚信用开启2017“阿福有约风控研讨会”全国之行，将深入重庆、武汉、杭州、太原、深圳、上海、北京8大城市，与当地行业同仁共话挑战、共享经验。



2017阿福有约全国行

6月14日首站研讨会在重庆成功举办，当地多家互金小贷机构已决定加入致诚阿福平台进行合作。继重庆站后，由致诚信用总经理赵卉、评分建模专家兼致诚信用副总经理赖柏志、产品总经理王博领衔组成的宜信风控专家团将于7月12日走进武汉，继续与当地互金小贷同行一同探讨小额信贷企业风控挑战与机遇。

宜信风控专家团成员将会从行业趋势、金融科技运用以及风控产品创新等不同方面，结合宜信11年风控经验与心得进行分享与交流，希望为各地机构带去最前沿的风控理念。

防范于未然 不确定中发现确定性

管理大师彼得·德鲁克曾说，“预见未来最好的方式是创造未来。”

对于网贷行业未来的关键问题与风险点，致诚信用总经理赵卉指出：“现阶段，互金小贷行业面临最严峻问题是多头负债和欺诈风险。如果风险未及时得到防控，很可能会演化成一个行业的系统性风险。如何真正降低这些风险、有效规避信用风暴的出现，是网贷行业下一个十年发展的关键问题。”

在风险的世界里，信息至关重要，信息不对称性是引发欺诈、多头负债等现象频发的极重要因素。

作为共享倡导者，致诚信用2015年下半年推出阿福风控云平台，2016年12月又推出阿福共享平台。赵卉这样描述阿福平台：“阿福共享平台，作为业内独家对接宜信全量借贷数据、输出宜信多年成熟风控经验及金融科技服务的共享平台，不以盈利为目的，向行业免费提供查询以及信审风控工具等技术服务，帮助机构有效识别多头负债、欺诈等风险。”

科技与艺术结合做金融打造不一样的评分

金融科技的目的是用技术来提升金融效率，通过大数据、云计算、人工智能等新的技术来改变传统的金融信息采集来源、风险定价模型及投资决策的过程，因此可以大幅提升传统金融的效率。目前金融科技创新的目标聚焦于信用评估，风险管理，投资等多个领域。

作为国内互金领域的风控技术引领者，致诚信用立足数据和技术革新，致力于通过科技提升机构风险管理的效率和效果，让金融科技成为传统金融发展的动力。

阿福共享平台不仅构建了分布式消息处理及流式业务实时处理机制，提供毫秒及时响应，而且提供授权数据报告、风险速查、反欺诈决策引擎等风险管理工具，为机构带来前所未有的高效信息交换。同时通过在机器学习和数据挖掘方面的实践经验，形成大规模的金融知识图谱，运用特征工程对数据形成标签化的解读，综合深度学习等技术建立满足不同业务场景的模型，支持智能决策，提高风控效率。

在致诚信用独具特色的评分建模方面，宜信评分建模专家兼致诚信用副总经理赖柏志认为，“评分是基于机器学习和行为分析的结合，是科技与艺术的结合，好的信用评分不单单注重数据，更要懂得人性。”在联合建模过程中，研究客户风控需求以及基于不同业务的控制策略和新要求，基于多角度学习的技术，模型及时更新而且不断细化，不断提升客户体验。

大数据风控产品创新集宜信11年风控经验大成

“我们一贯不追求花哨的形式，不会用大家听不懂的词语去故弄悬殊，但我们提供的服务却都是最贴近业务、最理解风控人员痛点的。”致诚信用产品总经理王博如此定义致诚阿福面向行业提供的产品。

2015阿福上线以来，致诚信用一直在源源不断地向行业输出用于信审风控的金融科技产品。如今，平台已经形成了阿福共享查询、阿福基础查询、福网、福分、风险速查、授权数据报告、反欺诈决策引擎在内的7大子产品。

这些产品本身就凝聚着宜信11年风控经验的结晶。尤其在反欺诈方面，“当你真的直面过各种欺诈，你才会更深刻的理解到什么样的数据、什么样的产品是风控人员最需要的。”王博介绍说，“宜信的反欺诈团队在行业中拥有良好的口碑。”

这让最近刚刚推出的“福网”尤为值得期待。作为一款强金融属性的风险名单类验证产品，其将经过校验核实的宜信多条业务线的数据及其它数据进行对接，形成千万级的风险名单并向行业提供免费查询。

欲知更多专家详细解读与分享，快来报名。7月12日武汉，阿福有约风控研讨会，宜信风控专家团面对面分享，结合当地行业特点针对探讨，深度走访当地互金小贷机构同仁。更多干货探讨，一同期待。