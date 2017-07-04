博彦科技亮相世界移动大会MWCS2017 Devicepass尽显卓越

上海2017年7月4日电 /美通社/ -- 2017年6月28日-7月1日，主题为“势在人为 The Human Element”的2017世界移动大会-上海展在上海新国际博览中心举行。世界移动大会-上海是亚洲规模最大的移动盛会，由GSMA协会主办。此次盛会吸引了来自全球移动行业的专业人士，从顶级高管到对科技有浓厚兴趣的消费者，共同体验令人耳目一新的技术和产品。博彦科技股份有限公司(以下简称：博彦科技)携Devicepass等企业真机移动测试及设备管理领域最新解决方案和产品参加此次展览会，充分呈现其多元化的创新应用。



MWC会议现场博彦科技Devicepass展位

Devicepass系列产品，由博彦科技完全自主研发，提供包括位于世界多个地点超过千款国内外机型的SaaS公有云服务、适用于企业内部使用的私有部署软件、以及软硬件一体化的小型套装，此系列产品旨在服务于不同规模、不同测试需求的客户。

其中，SaaS公有云服务主要提供给广大的移动应用开发者以及企业用户，采用灵活的分钟级按需收费模式，主要的机房位于北京中关村软件园的总部、以及美国西海岸的西雅图，很好地覆盖了中国以及北美客户的移动测试需求。产品也运用了一定的人工智能技术处理手机权限，安装弹框以及插件识别等企业用户常见的问题。Devicepass不需越狱iOS或Root安卓系统就可以完美地同时管理、操作多台测试手机，大大提高开发和测试人员的效率，帮助缩短企业App面世的时间。



博彦科技Devicepass机房一览

除了云端SaaS服务以外，Devicepass针对很多企业在数据安全、设备管理、人员外包考核等方面的具体需求，同时推出了灵活方便的本地部署或软硬件一体化的解决方案。企业客户可以选择购买软件授权的方式，在企业内部完全可控的环境中，使用与SaaS服务完全一致的所有功能。除此之外还包括较为灵活完善的后台管理、设备预约、设备使用量统计等企业级软件所应具备的特点。使用Devicepass服务的客户，平均能节省约60%的人工投入成本，测试设备利用率提高至75%，测试周期缩短70%，新版本发布周期缩短50%。

通过在测试行业20余年的行业积累，结合服务超过200多个企业客户的专业服务经验，博彦科技意识到在移动测试领域，特别是企业用户对信息安全、设备统一管理、测试标准化和自动化的需求还是很迫切的。目前市面上的解决方案多以公有云的方式提供，光有这点是远远不够的。结合移动应用开发时间短、变化多、版本迭代迅速的特点，如何在不耽误App面世时间的前提下保证产品的质量，是博彦科技推出Devicepass这一系列产品的主要目的。

此次亮相的Devicepass系列产品，充分结合并应用了云计算与人工智能技术。作为企业级云技术的创新者和实践者，博彦科技将继续秉承“超越期待，尽善尽美”的服务理念，为测试管理改造和企业IT信息化升级提供源源不断的技术支持。