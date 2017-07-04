欣欣ERP地接版开启预售狂欢

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厦门2017年7月4日电 /美通社/ -- 管理创造价值，科技提高效率。互联网时代，地接社内部资源如何合理安排调度，以及如何与资源方、组团社等上下游渠道快速对接，提高工作效率，规范管理，提升业绩，显得尤为迫切。结合地接社痛点，欣欣推出ERP地接版，并开启限时预售特惠模式。



欣欣ERP服务优势

地接社的“老大难”

地接社一方面掌握着丰富的当地资源，另一方面承接来自组团社的需求，如何有效地对接两端资源以实现效益最大化，这是地接社的必须面对的问题。

概括起来，当前地接社主要有如下痛点：

（1）难以实现对资源的实时动态管理、实时确认。

主要体现在发团之后没法跟进，旅游质量把控难；各式各样的对账单数量太多导致对账难；数据脱节，纠纷不断，耗时费力效率低。

（2）上下游渠道对接繁琐，工作效率低。

旅游旺季的来临，首先考验的便是地接社的吐纳能力，传统Q联、电联，回复效率低，资源方资源排期对接及占用时间长，组团社询价下单反馈时间久，订单流失率高。

（3）内部业务操作流程复杂，业务管控能力弱。

传统业务操作模式，产品、订单、财务模块分离，各部门对接不畅，财务账款统计不及时，老板对业务管控能力受限。

欣欣ERP地接版强势推出

欣欣ERP地接版是欣欣综合8年多旅游行业经验、结合6000多家旅行社调研、针对地接旅行社独立定制的业务管理软件。它可以支持资源方、分销商、地接社内部在线业务操作，实现产品、订单、账单无缝对接，极大提高企业工作效率，减少工作失误，方便老板进行业务管控。

欣欣ERP地接版为上下游不同角色设计了符合实际业务的操作端口，可实现组团/办事处在线询价、下单，计调资源调配，资源方查看资源排期计划，财务实时对账等。



欣欣ERP地接版系统功能特色

五大系统功能运筹帷幄决胜千里

（1）实时跟踪、在线询价，业务可控

业务上，针对散拼计划，可以灵活排团，计划位实时查询；针对单团报价系统，可以实现销售端（办事处/组团社）在线询价。计调可使用报价模板快速报价，并对报价计划/成团状况实时跟踪。

（2）精确统计，合理安排，资源PLUS

可自动生成订房、订车、订餐单，支持打印、邮件、微信在线发送。实时生成团队成本，团队账目一目了然。同时可查看酒店、车队、门票、导游排期计划，汇总统计资源用量，为地接社包断资源提供有力数据支持。支持开放资源方端口，供资源方查询、核对。

（3）轻松实现在线派团、导游报账等功能

包括帮助导游部或计调分配导游，管理导游排期。可自动生成导游派团单，支持打印、微信在线查看；支持导游预借团费，可查看导游预支账目等，实现在线极速报账。

（4）财务管理 so easy

实时生成团队账单，帮助财务、计调、管理人员把握团队财务状况。支持不同账单查看格式（建议账单、明细账单），同时提供预估损益利润。提供账龄分析，包括自定义筛选查询应收款项账龄、催款回访跟踪等。

（5）不止满足您的需求，更多特色服务

提供旅游局推荐使用、具备法律效应的电子合同，支持在线生成，游客快速手机签约。针对福建省内的地接社，打通福建旅游局报审系统，可实现在线出团报审，避免登录报审系统，重复劳动。



欣欣ERP地接版，预售狂欢一触即发

预售攻略：

攻略一：预存1000元，抵1万元；

攻略二：将活动海报转发5个100人以上的同业群，即可抵用5000元。

活动说明：

活动有效期至2017年7月10日；

尾款支付时间以系统交付时间为准；

本活动最终解释权归欣欣旅游所有