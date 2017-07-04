凌华科技发布CSA-7400网安平台，适用于DPI、IDS/IPS、DDoS、NGFW

-CSA-7400高密度网络安全平台采用模块化、开放式的计算架构，提供了极佳的灵活性

北京2017年07月4日电 /美通社/ -- 全球网络安全平台、智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商 -- 凌华科技，致力于推动跨行业数据决策应用的，全球领先的边缘计算解决方案提供商，今日正式发布高性能、高吞吐量、高密度的4U电信级网络安全平台 CSA-7400， 非常适合需要高可用性、关键任务的网络安全应用，如深度包检测 (DPI)、入侵检测和防御系统 (IDS/IPS)、分布式拒绝服务攻击 (DDoS) 和下一代防火墙 (NGFW)。CSA-7400 主要面向运营商，银行、企业、政府以及互联网应用等行业。



凌华科技CSA-7400网络安全平台

凌华科技 CSA-7400由 四个计算节点组成，每个计算节点支持两颗 Intel® Xeon® E5 处理器，节点之间通过双冗余交换模块实现 PCIe 背板互连。CSA-7400 提供可热插拔的计算模块和交换模块，可以确保不间断的服务交付，并提供 1.2Tb/s 的总带宽，非常适合用来构建下一代的高性能防火墙和虚拟化的电信组件，以满足99.9999%的高可靠性需求。

研究机构网络安全风投 (Cybersecurity Ventures) 最近公布了2017年的Top 15统计数据，其中包括：预计到2021年，全球每年因网络犯罪而导致的损失将高达6万亿美元。因此，能够抵御意外攻击或者网络溢流，无论对于私营企业还是政府机构，都变得至关重要。

“凌华科技凭借十多年来在电信和网络安全行业中积累的 OEM/ODM 经验，以及服务一线客户积累的丰富行业知识，不断开发电信级的应用平台，与目前市场上的大多数产品相比，具有明显的差异化优势。” 凌华科技网络通讯暨公共建设事业处总经理罗勇表示，“CSA-7400 采用了凌华科技开放的电信级边缘计算架构（也称作 OCCERA），遵循 OCP-ACCEPTED