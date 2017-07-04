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至顶网云计算 凌华科技发布CSA-7400网安平台，适用于DPI、IDS/IPS、DDoS、NGFW

凌华科技发布CSA-7400网安平台，适用于DPI、IDS/IPS、DDoS、NGFW

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来源：美通社 2017年7月4日

关键字：美通社

-CSA-7400高密度网络安全平台采用模块化、开放式的计算架构，提供了极佳的灵活性

北京2017年07月4日电 /美通社/ -- 全球网络安全平台、智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商 -- 凌华科技，致力于推动跨行业数据决策应用的，全球领先的边缘计算解决方案提供商，今日正式发布高性能、高吞吐量、高密度的4U电信级网络安全平台 CSA-7400， 非常适合需要高可用性、关键任务的网络安全应用，如深度包检测 (DPI)、入侵检测和防御系统 (IDS/IPS)、分布式拒绝服务攻击 (DDoS) 和下一代防火墙 (NGFW)。CSA-7400 主要面向运营商，银行、企业、政府以及互联网应用等行业。

凌华科技CSA-7400网络安全平台
凌华科技CSA-7400网络安全平台

凌华科技 CSA-7400由 四个计算节点组成，每个计算节点支持两颗 Intel® Xeon® E5 处理器，节点之间通过双冗余交换模块实现 PCIe 背板互连。CSA-7400 提供可热插拔的计算模块和交换模块，可以确保不间断的服务交付，并提供 1.2Tb/s 的总带宽非常适合用来构建下一代的高性能防火墙和虚拟化的电信组件，以满足99.9999%的高可靠性需求。

研究机构网络安全风投 (Cybersecurity Ventures) 最近公布了2017年的Top 15统计数据，其中包括：预计到2021年，全球每年因网络犯罪而导致的损失将高达6万亿美元。因此，能够抵御意外攻击或者网络溢流，无论对于私营企业还是政府机构，都变得至关重要。

“凌华科技凭借十多年来在电信和网络安全行业中积累的 OEM/ODM 经验，以及服务一线客户积累的丰富行业知识，不断开发电信级的应用平台，与目前市场上的大多数产品相比，具有明显的差异化优势。” 凌华科技网络通讯暨公共建设事业处总经理罗勇表示，“CSA-7400 采用了凌华科技开放的电信级边缘计算架构（也称作 OCCERA），遵循 OCP-ACCEPTED

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