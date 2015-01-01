台湾AMIS帐联网公司成功研发伊斯坦堡拜占庭容错演算法

-将加入摩根大通分布式系统(Quorum)区块链平台 增加平台“共识演算法”的多元选择

台湾台北2017年7月4日电 /美通社/ -- AMIS帐联网公司宣布，成功突破以太坊(Ethereum)技术目前在共识演算法(Consensus Algorithm)所面临的挑战，成功研发出适合金融实务需求的伊斯坦堡拜占庭容错演算法(Istanbul BFT)的应用，并将抢先应用于摩根大通(J.P. Morgan)的“Quorum”金融区块链平台上。台湾AMIS帐联网公司为以太坊企业联盟的创始会员，并与全球以太坊企业联盟的伙伴们，致力让以太坊区块链架构，能更灵活地配合不同应用场景的实务需求，并持续透过以太坊基础架构与区块链技术的特性，并开拓各种区块链技术应用的可能性。

AMIS帐联网公司研发团队，半年成功研发出适合金融实务需求的伊斯坦堡拜占庭容错演算法(Istanbul BFT)

近年来，区块链和相关应用技术的发展成为全球众所瞩目的议题，各国研发中心和团队也积极寻求技术上的突破。AMIS帐联网团队成员曾活跃于矽谷多年，过去亦担任甲骨文、高通等科技公司的重要领导职务，结合矽谷精英与台湾本土研发人才的AMIS帐联网公司，也在今日宣布在共识演算法的重大进展，透过伊斯坦堡拜占庭容错演算法(Istanbul BFT)的应用，大幅提升现有的以太坊架构的讯息交换效率，推进区块链系统成为全球金融互联网基础建设。帐联网技术首席顾问与以太坊创办人布特林 (Vitalik Buterin)表示：“恭喜AMIS帐联网公司的技术研发团队，能够实作出像伊斯坦堡拜占庭容错演算法(Istanbul BFT)如此杰出的工作成果。”

AMIS帐联网公司创办人兼执行长刘世伟指出：“相较于公有区块链上常用的工作量校验（Prrof-of-Work 或俗称的‘挖矿’）共识演算法，PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerant)在很多面向上作出了重大改良。例如分布式帐本纪录的最终确认效力，以及将确认时间从目前的几十分钟（比特币）或几十秒钟缩短到一秒钟以下，还能降低用电消耗。对试图在金融应用场域部署联盟区块链的金融机构而言，PBFT是最适合商业运转的共识演算法。”

此外，企业以太坊联盟(EEA)董事会理事长暨桑坦德银行(Banco Santander)区块链技术研发主管Julio Faura表示：“企业以太坊联盟，其一的核心目标是为提供企业多元的可插拔(pluggable)的共识演算法(Consensus Algorithms)选择，所以此合作案迈出极其关键的一大步。同时，我们也乐见AMIS帐联网公司与其他成员，不仅创造技术上的实质贡献，更可以与摩根大通或其他联盟成员有商业策略上的合作。如今企业采用以太坊区块链技术的案例与日俱增，而各项合作案也因互相交流而持续茁壮。”

与国际级金融机构摩根大通的策略协作，成功展现台湾AMIS帐联网公司技术创新的实作能力

AMIS帐联网公司与摩根大通(J.P.Morgan)的合作，将增加Quorum分布式帐本技术的共识演算法(Consensus Algorithm)选择。Quorum机构法人用户除了QuorumChain与Raft之外，还可选用AMIS的伊斯坦堡拜占庭容错演算法(Istanbul BFT)。另外，透过延伸go-ethereum (geth)可插拔(pluggable)共识介面与增加权限校验(Proof-of-Authroity, PoA)或所谓的“决策群”(Clique)共识决。此一崭新作法，可让以太坊区块链架构，更灵活地配合不同应用场景的实务需求。

AMIS帐联网公司创办人兼执行长刘世伟表示：“很荣幸可以为PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerant)应用研发做出贡献，并导入到摩根大通 (J.P. Morgan) 领先的分布式系统 (Quorum) 平台中。为了有效协助金融级区块链应用实现商转，AMIS在研发的过程中，非常关注这些金融机构客户的需求，而摩根大通从金融实务需求的角度，也高度肯定在其现有的以太坊 (Ethereum) 区块链平台架构上提供企业等级的PBFT应用技术的商业价值。”

AMIS帐联网公司除了积极在技术上寻求突破，并且持续与台湾金控机构合作开发更多区块链技术应用

AMIS帐联网公司除了在技术上寻求突破，更与同为企业以太坊联盟伙伴(EEA)成员 -- 摩根大通、富邦金控、台新金控等公司合作开发区块链应用，希望利用AMIS帐联网公司自行开发的基础架构 -- PBFT开源码的应用，能更有效运用以太坊(Ethereum)区块链平台，创造出更多全球区块链创新应用实例，也提升台湾金融科技的发展水平。此外，AMIS的早期投资人源铂资本执行长胡一天亦表示：“这次协作专案高度展现了台湾帐联网公司与以太坊社群回应全球级金融机构任务需求的创新实作能力。此一金融机构与金融科技新创企业策略协作与共创的新模式，树立了全球区块链创新的标竿。”