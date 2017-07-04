北京2017年7月4日电 /美通社/ -- 2017年6月30日，由姜伟执导，胡歌、陈龙、孙红雷、张嘉译、祖峰等主演的商战大剧《猎场》在北京丽思卡尔顿酒店举办了定档发布会，该剧将于今年秋季上档播出。发布会现场不仅曝光了全阵容高燃片花，更发布了一部VR短片，300位嘉宾佩戴Pico VR设备在虚拟世界里与胡歌真实互动，观看VR影片的胡歌也频频笑场，新意十足的互动形式将发布会推向高潮。



Pico独家合作《猎场》发布会 胡歌录VR短片狂笑场

活动当天，导演姜伟与主演胡歌亲临现场，爆料拍摄细节。发布会上，第一次饰演猎头的胡歌坦言对这部研磨多年的原创作品颇为偏爱，而特设的VR环节也让他非常惊喜。发布会现场，300位嘉宾在虚拟世界里与胡歌零距离聊天、公主抱、壁咚……体验者们情不自禁地发出尖叫声。胡歌本人更是被虚拟世界里的“自己”引得频频笑场，时不时取下设备，捂嘴偷笑。

胡歌吐露自己在拍摄VR短片时赶走了所有的工作人员，独自一人在房间里完成了拍摄工作。而国内VR品牌Pico为该环节提供了100台Pico Neo VR一体机和200台Pico U 虚拟现实眼镜作为硬件支持。作为独家VR合作伙伴，Pico更为《猎场》定档发布会提供了从设备调试、软件系统搭建、到活动现场硬件产品支持的定制化方案，保证了发布会现场的极佳效果。



Pico独家合作《猎场》发布会 胡歌录VR短片狂笑场

自去年4月Pico Neo发布以来，Pico 便在不少大型活动发布会上崭露头角。一年以来在丰田汽车发布会、中国网球公开赛、大众迈特威发布会、蒙牛线下VR游戏体验以及IP剧《火王之破晓之战》发布会等一系列赛事和大型活动上积累了丰富的跨界合作经验。

这些成功的案例无不得益于Pico Neo灵活便捷的产品形态和高端的性能。除搭载 Qualcomm® 骁龙TM 820 处理器，配备两块3.81英寸AMOLED屏幕外，Pico Neo VR的分体式一体机设计，摆脱了PC的束缚，移动性和便携性使其在展览展示场景中具有极大优势。而本次在大型跨界合作中首次亮相的Pico U虚拟现实眼镜，作为Pico上个月刚刚发布的新品，凭借其仅190g的轻盈机身，时尚简约的可拆卸亲肤织物层，极小的压迫感以及便携的佩戴方式收获众多体验者的称赞。





Pico独家合作《猎场》发布会 胡歌录VR短片狂笑场

5月10日“从一次好奇，到一种生活”Pico开放日上，Pico共发布了4款主打生活级VR体验的全新产品，覆盖PC端、手机端和一体机全部产品线，无论从外观设计到系统操作都十分友好亲近。Pico通过“普惠大众”的商业合作扩大VR概念的大众认知度，让消费者通过活动浅层次地接触VR，使VR逐步摆脱冰冷、不接地气的科技产品形象，最终进入到人们的日常生活中去。