动享网APP3.0全新上线：重磅打造全生态的体育社交圈

杭州2017年7月4日电 /美通社/ -- 6月30日，重磅升级的动享网APP3.0在苹果APP STORE、安卓各大应用市场全新上线。本次改版，动享网APP从根本上改变了自身的工具属性，打破了2.0版本仅提供运动功能服务的局限，转型成为集体育资讯、运动社交、资源媒介、运动工具于一体的综合性运动服务平台。

此外，动享网APP3.0将凭借以有价值、有态度的内容输出驱动服务，以高质量、高契合度的运动服务提供活跃社交，以千人千面的社交呈现催动体验升级的方式，致力打造全功能、全系统、全生态的智慧健康运动公社。



全功能、全系统、全生态的智慧健康运动公社

最IN运动资讯一网打尽 社交零距离

动享网APP3.0首页即为体育资讯（包括文章和视频）呈现平台，这里有最新鲜的体育新闻，最全面的运动干货，最热门的赛事资讯，用户还可以自行选择自己喜欢资讯进行评论，也可以标记自己不喜欢的资讯，打造属于自己的资讯呈现界面。除此以外，用户还可以在社交圈内分享自己独特的运动经验、运动心得，并对其他用户的文章或视频进行评论与互动，让运动社交零距离。

服务功能再升级 运动体验HIGH翻天

为了给予用户更为舒适的视觉体验，本次新上线的动享网APP界面呈现为极简风格，UI界面变得更加干净整齐，功能分块一目了然，用户可以快速地找到自己需要的功能区块，从而带给用户更加良好的操作体验。

而在新增运动社交功能、增强用户使用粘性的基础上，3.0版本还对前版本主打的工具性服务功能进行了优化升级。场馆、赛事、社团、教练四个运动功能版块集合于总版块“服务”之下，此外，动享网还对全国范围内近2000家场馆、1000余名签约教练重新进行了资源整合，以智能评估的方式保证了场馆及教练资源的质量与可信任度。对于各功能版块也采用了智能推荐、千人千面的形式，最大程度上保证了用户体验的提升。

引擎个性化推荐 APP千人千面

动享网APP3.0最大的特点，就是完成了APP千人千面的呈现形式。动享网APP3.0 使用混合推荐算法，通过用户初始资料填写完成冷启动；通过用户每次访问、分享、点赞、关注、回复等操作作为个性化信息采集。同时，通过用户关于文章、视频等内容的访问频次，结合用户使用APP订场馆、报名赛事、LBS等数据点，形成完整的服务承载网路，最终呈现给用户最想看到的、最需要看的赛事、场馆、社训等各版块的资讯信息及服务信息。

用户使用动享网APP时间越长，APP就能通过不断的优化算法提供用户更好的使用服务体验。