诺姆四达古迪洛克实现人才测评弯道超车

-测评人数突破千万

北京2017年7月4日电 /美通社/ -- 近日，著名人力资源服务机构诺姆四集团宣布，其上线仅半年的新一代人才测评平台 -- 古迪洛克2.0测评人数突破1000万人次，日均测评人数超5万以上。

“超千万人次的测评量级，对于上线仅半年的古迪洛克测评平台来说，具有里程碑式的纪念意义，这证明了我们基于云计算打造的新一代测评模式得到了越来越多用户的认可，而随着2.0版本的进一步成熟，古迪洛克将迈入人才测评发展的快车道，实现弯道超车。”诺姆四达集团董事长、总裁苏永华博士表示。

过去数年间，诺姆四达通过不断创新，并提出“全面人才评价理论体系”，包括全面素质评价、全面行为评价、全面绩效评价，引领中国人才测评进入3.0时代。

古迪洛克是诺姆四达经过近20年的行业沉淀，积累了2000多万测评人次的数据，基于“APM测评理念”打造的新一代人才测评平台。目前古迪洛克2.0版本，共包括800多个测评指标，1300多个测评产品，信度0.69-0.87，平均效度83%。可以为客户按不同行业、不同岗位、不同层次提供全面精准的测评服务。

在测评报告上，可按不同应用场景，共有完整版、领导阅览版、个人反馈版三个版本，同时结合招聘选拔、人才盘点、培训发展等应用目的，可共分为12大类报告，不仅丰富了报告种类，而且大大提高了测评报告的精准度和直观性。

古迪洛克测评平台的上线，使诺姆四达可以为客户提供从测评平台、标准化测评软件、定制化测评系统，以及解决方案在内的，能满足各类客户的不同测评需求。

目前，已有包括58同城在内的200多家人力资源服务机构引入了古迪洛克测评平台，有了专属测评平台，不仅可以为其客户提供简历搜集、人才测评、职业分类管理等在内的一体化招聘解决方案，而且提高了服务质量，降低了服务成本。

作为国内的人才测评领导品牌，诺姆四达以帮助一流组织建立真正的人才竞争优势为使命，全方位提供人才测评、人才管理平台开发、领导力发展、胜任力模型构建及应用、评价中心构建等人才测评服务。