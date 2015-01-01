海航科技技术研究院与中集智能签署战略合作协议

东莞2017年7月4日电 /美通社/ -- 2017年7月2日，海航科技集团技术研究院与中集智能科技在中集智能松山湖研发基地签署战略合作协议，双方将致力于运用物联网先进技术，结合标准集装箱运输体系，以标准化、共享化、智能化和流水线化模式构建智能物流网络，打造智能云箱制造及运营体系，构建面向未来的全球智能物流系统，引领国际运输单元的行业变革。海航科技技术研究院院长易梅，中集智能总经理周受钦博士出席了本次签约仪式。

签约仪式上，易梅院长介绍了海航科技技术研究院在物流与新科技融合方面开展的大量工作，分享了他对物流集装箱行业的深入思考。周受钦博士介绍了中集智能在智能集装箱硬件设备、软件平台及数据通道建设方面的应用成果和发展规划，双方就“物联网+”、“工业4.0”等方面的深入合作进行了交流。如今，开放和共享已成为互联网经济最显著的特点。双方一致认为，未来将秉承共享、分享、生态、圆融的理念，用科技手段造福全球物流企业和客户，致力于为全球企业和客户提供更加智慧的服务与技术，推动物流集装箱行业的发展与进步。

中集集团是世界领先的物流装备和能源装备供应商，中集智能依托中集集团集装箱、车辆、能源化工等领域的产业优势，开发包括智能化的干货集装箱、冷藏集装箱、特种车辆、挂车、工程车辆、能源运输装备等在内的一系列智能集装箱软硬件系统。海航科技是海航集团面向未来战略布局的大型产业控股集团，专注于科技投资、运营、技术创新和研发，构建共享、分享、生态的数据平台。海航科技集团技术研究院切实把握科技创新机遇，以“AI优先”策略融合云大物移等科技成果，配合海航产业布局和资本力量，实现集团的全球业务拓展和创新发展。

此次合作协议的签署，既是对过往交流协作成果的充分肯定，也标志着双方合作迈向战略层次的新高度；双方在物流和智能集装箱领域的资源对接、优势互补，为打造全新商业合作模式奠定了良好基础，也为构建未来智能物流提供了有力保障。海航科技集团将与中集集团将携手走向世界，共同开启智能物流领域的崭新篇章。