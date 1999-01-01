网龙收购JumpStart 进一步扩大其互联网社区

香港2017年7月4日电 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 -- 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）宣布，公司已经成功收购教育产品供应商JumpStart。JumpStart总部设于洛杉矶，专门为K-12阶段的儿童研发并提供创意和教育类游戏。

网龙副董事长兼执行董事梁念坚博士表示，“今天收购的完成标志着JumpStart正式以子公司身份加入网龙大家庭，对此我感到十分兴奋。此次收购是对网龙将教育和游戏业务完美结合并充分利用的最好证明。在首席执行官David Lord的领导下，JumpStart的出色管理团队已经打造了极具特色并且广受欢迎的教育游戏，这无疑会为网龙的产品组合增添极其宝贵的价值。通过此次收购，我们还将透过公司与梦工厂的出色合作关系，利用其IP改进我们的现有产品。我们相信，此次战略收购将为网龙和JumpStart带来巨大的机会，为用户提供创新十足、世界一流的学习产品。”

JumpStart创办于1991年，致力于通过各种教学游戏让学习变得简单有趣，迄今已发展成为行业标杆。JumpStart于过去成功打造了不同的自家品牌游戏，包括JumpStart® 、Math Blaster®和Neopets®，当中Neopets®更录得逾7,500万注册用户。除了以上的旗舰品牌外，JumpStart还与梦工厂动画等品牌建立了长远的合作关系，利用后者的马达加斯加和驯龙学校等IP开发创新的连线教育游戏。驯龙学校是基于电影驯龙记开发的游戏，于全球录得逾3,000万用户。JumpStart积累了大量的用户基础，目前月活用户超过500万，注册用户超过9,000万，遍布北美、欧洲、南美、亚洲以及大洋洲。

网龙拥有搭建互联网社区方面的深厚专长，尤其是在游戏和教育领域。此次收购使网龙有机会将自身在网络游戏和教育方面的知识和经验结合起来，并将其转移到其他互联网社区的搭建上，这将为公司释放大量的潜力和价值。

“网龙公司有着对教育事业的深厚热忱以及利用线上平台运营业务的专长。能够成为网龙的一份子，我们深感荣幸。我们相信JumpStart的现有产品和IP与网龙的产品和服务具有极大的互补性。我们期待着与如此才华洋溢、充满激情的团队开展合作，”David Lord表示。

关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者。网龙成立于1999 年，是移动互联网领先的研发力量，多年来成绩斐然，包括自主研发著名的旗舰游戏《魔域》、《征服》及《英魂之刃》，建立中国第一网络游戏门户 -- 17173.com，打造最具影响力的智慧手机服务平台 -- 91 无线，91 无线于 2013年出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并专案。作为中国海外拓展的先驱，自 2003 年开始，网龙亦在多个国家自主运营旗下多款网络游戏，并在全球推出超过 10 种语言版本。近年，网龙发展成为全球线上及移动互联网教育行业的主要参与者，凭藉其在移动互联网的技术及运营知识打造创新型的教育生态系统。更多资讯请访问 www.netdragon.com。

关于JumpStart公司

作为儿童学习类游戏的领导者，JumpStart透过自己的专有品牌以及梦工厂等合作夥伴的品牌，为各个年龄段的儿童开发趣味盎然、以学习为目标的游戏。现在的孩子们都通过游戏寻找乐趣，但是绝大部分的儿童游戏完全无法启发他们的学习兴趣及启迪智慧。JumpStart利用极其有趣的游戏给孩子们带来学习的机会。公司与世界知名品牌合作，开发各式各样的手机版和网页版教育游戏，包括马达加斯加和驯龙学校®等永不过时的多人线上角色扮演类教育游戏。JumpStart Games总部设在加利福尼亚州特伦斯。更多资讯请访问 www.JumpStart.com.

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