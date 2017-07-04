北京2017年7月4日电 /美通社/ -- 近日，文思海辉连续第十一次入选IAOP（The International Association of Outsourcing Professionals，国际外包专业协会）全球外包100强榜单，并凭借出众的专业能力和服务品质，文思海辉在5大评审领域全部获得星级认证，成为全球13家荣获“全明星奖”企业之一。



文思海辉荣膺2017 IAOP全球外包百强及“全明星奖”企业

IAOP是享有盛誉的全球性标准制定组织，在世界范围内颁布各类专业标准和行业规范来推动外包产业发展。其发布的“全球外包服务100强”榜，旨在遴选出最优秀的外包服务供应商，为寻求与最佳外包服务供应商建立和拓展合作的企业提供参考。

“企业购买者知道在市场上有数百家合格的服务供应商，但他们真正需要了解的是每个供应商独特的卓越之处是什么”IAOP CEO Debi Hamill 表示，“全球外包百强榜正是对此进行评选。我们很荣幸性地宣布，文思海辉成为获得最高评分的企业之一，它在客户评价、企业认证及获奖、创新性、企业社会责任、规模和增长方面均表现优异。”

本届全球外包百强评选，由包括国际外包专家协会成员组成的专家小组等权威人士，运用独立、严苛的评分方法，在“规模和成长、客户评价、创新性、认证及获奖情况、企业社会责任”5大方面，对全球范围内的外包企业进行严格评核，只有表现卓越的企业才能入选，其独立性和专业性在业界享有极高声誉。文思海辉在所有评核方面，均获得星级认可，成为少数获得“全明星奖”的企业。

“入选IAOP全球外包百强榜并被评选为全明星奖企业，印证了国际专家和客户对我们的认可”文思海辉CEO卢哲群表示，“我们将继续不懈努力，利用我们的数字化专长和全球布局，为客户提供国际一流的服务，创造更高的价值。”

作为全球IT服务领导者，文思海辉深耕本土、服务全球，始终坚持为客户提供品质卓著的数字化咨询、体验交互、技术实施与运营服务，并致力于携手客户，成就更美好的数字化新世界。近年来，凭借超强的数字化咨询与解决方案实施能力，文思海辉在金融、高科技、互联网、汽车、医疗、制造、电信、旅游等行业积累了丰富经验及广泛的专业能力。截至目前，共有128家Fortune 500 企业选择文思海辉作为长期合作伙伴。