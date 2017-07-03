NEPCON South China 2017引领电子制造新趋势

-技术革新跨界融合

上海2017年7月4日电 /美通社/ -- NEPCON South China 2017（第23届华南国际电子生产设备暨微电子工业展）即将于8月29日-31日在深圳会展中心举行。最近几年，“智能化”已经替代“互联网”而成为时代的前沿概念。无论是制造业，抑或是服务业、金融业都充斥着关于“机器人”、“人工智能”等技术革新的讨论与尝试。各行各业都处于颠覆之中，电子制造产业更是随着信息技术的深度切入，柔性、智能、精细成为电子制造生产方式持续转变的方向，且这一趋势日益加快。

产业发展空间无限扩大，分工细化、协作紧密是未来方向，同时市场竞争也日趋激烈，需要行业参与者具备快速反应和革新的能力。致力于引领电子制造信息前沿、帮助展商买家降低交易成本的NEPCON平台，专注国内电子产业已三十余载。NEPCON South China 2017 立足于华南电子制造业的核心区域，是电子制造行业规模空前、精英云集的产业盛宴。届时，来自全球电子制造业超过550个领先品牌将云集现场，集中展示各自的产品创新与技术革命。专业观众可以在展会期间第一时间触及各种关于SMT表面贴装、电子制造自动化、焊接与点胶喷涂、测试测量等在电子制造环节不可或缺的解决方案。同时，还可以通过参与同期举行的多场技术研讨会和行业高峰论坛了解行业发展趋势及技术应用。



NEPCON South China 2016现场

600家展商+三场同期展会，延续往届热度

NEPCON South China 2016年展会展出面积近45,000平方米，吸引了44,982名各类电子制造企业的专业买家、技术骨干和研发工程师，行业覆盖 EMS/OEM/ODM、消费电子、汽车电子、计算机、通信电子和医疗电子等电子制造全领域。2017年展会预计将持续去年的规模和热度，超过45,000平方米的展出面积，预计将吸引来自22个国家和地区的600家知名品牌参与，以及超过48,000名行业精英和买家。

另有两场专业展会将与 NEPCON South China 2017同期同地举办 -- 深圳国际电路板采购展览会（CS Show）和中国汽车电子技术展览会 (AUTOMOTIVE WORLD CHINA)，汇聚当前中国市场先进的工业自动化、电路板行业、汽车半导体及电子元件、车载系统、自动驾驶、车联网、车载软件等在智慧生产、绿色节能技术、新技术、新工艺、新材料领域的突破和发展方向。

聚焦热点领域+四大参展路线图，呈现诸多亮点

在同期举行的多场技术论坛中，智能家居生态圈大会是其中一大重头戏。中国将成为亚洲乃至全球最大的智能家居市场之一。管理咨询公司科尔尼预测，到2020年，全球智能家居的整体规模将由目前的100亿美元增长至500亿美元，并有望在2030年激增至4000亿美元。到2030年，亚洲市场销售额将超过1150亿美元，占据全球市场25%以上的份额。本次智能家居生态圈大会将以一个主论坛配合三个分论坛的形式，围绕智能安防、智能环境及智能健康的热点领域展开探讨交流。

汽车产业也是近两年也在智能化的道路上狂飙。极大促进中国汽车电子产业的发展，智能化、网联化、电动化是汽车工业的未来趋势，而汽车新技术应用中约有70%依赖于汽车电子技术的贡献。本次展会期间，更有多场汽车电子产业的技术论坛，重点探讨数字座舱、智能网联、新能源汽车等当前最热门的技术话题。

作为电子元器件的重要支撑和连接载体，印制电路板现已广泛地应用于几乎所有电子制造领域。随着工业4.0与“互联网+”贴合愈加紧密，当今的国内电子制造业正进入新一轮密集创新和新兴企业快速崛起的时期，这其中作为电子制造业的基础和核心构成的印制电路板更是不可或缺的角色。近年来，新能源汽车、通信、生物、消费电子市场的火爆，均带动了 PCB 市场的上扬。本次 CS Show 2017 将同期举办 PCB 会议，为参观者打造绿色 PCB 之旅。

为了提升现场观众的体验与参与度，主办方还设置了丰富的现场活动贯穿整个展会期间，包括自动化控制应用、电子产品可制造性设计等主题论坛，采用直播以及视频采访的方式丰富展商与观众的参展体验等。同时，通过海外协会、媒体的支持与通力合作，邀请来自印度、越南、泰国等东南亚新兴市场的买家亲临现场，进一步加大海外观众拓展。

此外，值得一提的是，主办方还按展区及观展听会兴趣领域的不同特别定制了四大参展路线图，分别是：经典电子制造之旅，NEPCON SMT +电子制造会议；智慧工厂之旅，电子制造自动化展区 + 自动化会议；汽车技术之旅，汽车电子展区 + 汽车会议；绿色 PCB 之旅，CS Show + PCB 会议。观众可以更具各自的兴趣选择不同的路线，有重点地观展。目前预登记渠道已经开放，欲了解详情，请访问www.nepconsouthchina.com。

参观途径：