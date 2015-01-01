区块链操作系统EOS的令牌发售额前五天突破1.85亿美元

开曼群岛乔治敦2017年7月4日电 /美通社/ -- 旨在支持商业去中心化应用的首个区块链操作系统EOS.IO软件的开发者block.one成功收到651,902个以太币（简称“ETH”）（约合1.85亿美元），这是在其341天的长期令牌发售活动中前5天创下的业绩。作为交换，block.one向购买者发售了2亿个EOS ERC-20兼容令牌（简称“EOS令牌”，占发售总计10亿个EOS令牌的20%）。

EOS令牌的发售从2017年6月26日开始。此次发售采用突破性的令牌参与模式，即打造以太坊(Ethereum)上迄今推出的最公平的令牌发售项目。发售持续较长时间，消除了通常围绕短期令牌销售所引发的快速狂热，并且使以太坊社区拥有充足的时间来了解由block.one开发的EOS.IO软件和按照意愿参与令牌发售。

EOS令牌的发售还与拍卖相似，即所有人在每个阶段都能以相同价格购买。在某个发售阶段结束之际，为这个阶段所确定的各自EOS令牌数量将根据此阶段收集的以太币总数，按比例发售给所有授权的购买者。

block.one首席执行官Brendan Blumer表示：“我们认为大约为期一年的令牌发售是确保人们获得EOS令牌的公平市场价值的最佳方法。我们预计浓厚的兴趣将持续整整一年，同时以太坊社区会继续了解EOS.IO软件，以及该软件可以为各自业务所带来的好处。”

另外7亿个EOS令牌（占EOS令牌发售总量的70%）已经被平分为350个连续23个小时的时间段，每次发售200万个EOS令牌，并将在每个阶段结束之际进行发售。剩余1亿个EOS令牌（占EOS令牌发售总量的10%）已经由block.one保留，这将根据从以太坊社区获得的反馈用作创始人所持有的令牌，从而确保block.one协调EOS令牌发售的参与各方的利益。如果采用EOS.IO软件的区块链推出，那么这些创始人的令牌将会被锁定并在10年之后释放。

众多企业所寻求的区块链，要能为经营商业级业务提供所需的速度和性能。EOS.IO软件推出异步通信和并行处理服务，旨在支持每秒数百万次交易。该软件是EOS架构的基础，建立了类似于操作系统的结构，由此可以开发各种应用并使用户无需为每次交易付费。这款软件旨在支持开发者在区块链上开发各自的高性能应用，并且部署他们自己的货币化战略，无需用户必须为使用这些应用而付费。

block.one计划将EOS.IO软件用于支持分布式应用，而这些应用的外观相同，其使用方式如同当前基于Web的应用，还拥有区块链的全部好处 -- 透明化、安全性、过程完整性、速度和较低的交易成本。

垂询包括所有条款和条件在内的EOS令牌发售的全部详情，敬请访问：eos.io。垂询EOS.IO的详情，敬请访问：https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md。

block.one简介

block.one是区块链软件开发等技术解决方案的开发机构。该公司员工和顾问遍布世界各地，专注于包括EOS.IO软件开发在内的业务级技术解决方案。垂询详情，请访问：block.one。

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