西门子与拜仁慕尼黑俱乐部建立全球合作伙伴关系

两大全球顶尖品牌建立紧密合作

西门子同时成为拜仁慕尼黑篮球俱乐部的官方合作伙伴

自2017/2018赛季开始三年的合作伙伴关系

慕尼黑2017年7月3日电 /美通社/ -- 西门子成为拜仁慕尼黑足球俱乐部和拜仁慕尼黑篮球俱乐部（下称“拜仁”）新赛季的“官方合作伙伴”。双方的合作伙伴关系自2017年7月1日开始，持续至2020年6月30日。拜仁的主场球场安联球场和Audi Dome 体育馆均已采用了诸多西门子解决方案。新赛季伊始，合作双方将共同探索应用切实、前沿的解决方案、技术和数字化产品。该合作旨在为拜仁及其球迷们在未来继续带来令人难忘的激情赛事。双方计划在安联球场内部和周边以及位于慕尼黑塞贝纳大街的俱乐部办公楼和训练基地增加安装使用西门子系统。其中，在电力工程、楼宇科技、安全与安保技术、针对本地公共交通的智能交通解决方案和交通管理系统等方面部署软件以及基于云的服务将成为双方合作的重点。



2017年7月3日的新闻发布会上，凯飒和乌利·赫内斯宣布西门子与拜仁慕尼黑俱乐部的合作。双方的合作伙伴关系自2017年7月1日开始，持续至2020年6月30日。

“现代的高水平运动需要尖端科技的支持。凭借在数字化领域的技术和专长，西门子将帮助俱乐部在德国乃至全球获得更大的成功。西门子和拜仁对成绩和质量拥有同样的热忱。拜仁崇尚运动之卓越，西门子崇尚工程之卓越。”西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒（Joe Kaeser）表示。



西门子为拜仁慕尼黑俱乐部提供技术支持，解决方案涉及交通、安全与安保、供电领域。例如，西门子的交通管理系统保证了去往体育场的交通畅通。

“来自于巴伐利亚的两大冠军企业此刻正式携手合作。我非常欢迎西门子对拜仁的支持，并对于西门子所作出的承诺和赋予的信任表示感谢。此次合作对双方而言无比重要，我们都热切期待合作的开始。”拜仁董事会主席鲁梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）表示。

西门子将充分发挥其在电气化、自动化和数字化领域全面的专业知识和创新实力，使拜仁和其球迷受益。通过将人、科技和数字化服务善加利用，西门子能够在楼宇自动化、消防和安防方面为俱乐部创造真正的附加价值。拜仁的主场球场将成为球迷观看比赛的最佳体验。

“西门子的技术与球员、球迷和公众的日常生活息息相关。我们将以与拜仁足球和篮球俱乐部的合作为契机，将‘博大精深，同心致远’的品牌宣言所承载的精神和我们的技术共同展现给全世界的人们。”西门子股份公司首席技术官兼管理委员会成员博乐仁（Roland Busch）表示。

“西门子和拜仁都是全球性的企业和团队。因此，双方此次的合作顺理成章并充满吸引力。这次合作还将我们积极向上的篮球运动员纳入其中，体现了西门子对于两大品牌强强合作的坚定信心。我们对西门子团队为达成这一合作所付出的努力表示衷心的感谢。”拜仁慕尼黑足球俱乐部股份公司监事会主席、拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会总裁乌利·赫内斯（Uli Hoeness）表示。

作为全球数字化工厂自动化和仿真解决方案市场的领导者，西门子与多家体育用品制造商展开了合作。由于体育用品的定制化生产需要更为灵活地调整生产过程，因此这些合作的目标旨在更快速、透明和个性化地按照客户需求实现定制化。数字化技术可以应对当下和未来的挑战，是长期提升球迷体验、助力俱乐部取得成功的关键。

自2017年7月1日起，在未来三年中，西门子医疗作为西门子股份公司的独立经营业务也将成为拜仁的官方合作伙伴和独家医疗技术合作伙伴。作为合作内容之一，西门子医疗将为拜仁慕尼黑足球俱乐部的训练基地和安联球场装备最先进的医疗解决方案，在球员进行身体检查、预防性筛查和出现急性损伤时为球员的健康和康复提供支持。用于拜仁球员身体检查的影像系统将由西门子医疗提供。

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