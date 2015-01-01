2017中国国际消费电子博览会聚势开启第二届中国（国际）3D打印节

-助推“中国智造”

中国青岛2017年7月5日电 /美通社/ -- 在2017中国国际消费电子博览会（SINOCES）如火如荼筹备的过程中，第二届中国（国际）3D打印节顺势推出，将于2017年9月22日-25日在青岛国际会展中心举行，在第一届成功举办的基础上，全新打造一个集引领3D打印产业发展、创新技术应用、全球市场开拓及创造和培育3D打印知名品牌等功能为一体的国际化产业生态圈，加快促进3D打印产业推动“中国制造”向“中国智造”转型升级，拓展3D打印产业新生态。

大牌集结新体验在这里触发

第二届中国（国际）3D打印节是由中华人民共和国商务部、科学技术部以及山东省人民政府联合主办，工信部与青岛市人民政府支持，青岛市经信委与青岛市商务局指导，青岛三迪时空网络科技有限公司与2017中国国际消费电子博览会（SINOCES）联合承办的国际性3D打印行业盛会。

回首首届3D打印节，百商千人聚首，盛况空前。本届中国（国际）3D打印节相比上届将呈现出“展商多、规模大、层次高、领域广、精品多”等优势，邀请到来自中国、美国、英国、德国、比利时等国内外100余家3D打印机制造企业和下游服务企业参加，专门打造3D打印展示区、3D打印技术推广与应用洽谈区、3D打印创客大赛、3D打印教育培训、3D打印时尚秀、3D打印创意作品互动展示等版块，集中展示最新的3D打印发展趋势、技术及产品，为企业和3D打印发烧友提供内容多样、规模庞大的商贸平台和展示空间。

峰会引领新思想在这里碰撞

作为全球3D打印产业发展的重要一环，第二届中国（国际）3D打印节将为3D打印企业搭建技术交流及产业沟通的最高智慧平台，举办具有行业影响力的高峰论坛。届时，被誉为“中国3D打印第一人”的颜永年教授、比利时Materialise公司CEO--Wim Michiels先生、美国3D SYSTEMS公司VP及总经理Michele Marchesan先生、在3D打印界有着“SLS之父”之称的“千人计划”专家许小曙博士、上海航空航天装备总厂主任王联凤等15位国内外知名专家将针对3D打印对工业制造、家电、医疗等产业的影响进行论道，并精准对接应用领域，共商3D打印行业发展大计。

品牌盛举新时代在这里创造

随着政策扶持力度的不断提升以及产业化推广的加快，3D打印市场规模近年均保持较高增长速度，正从概念阶段向应用阶段转变。作为推动3D打印行业快速市场化的关键性力量，第二届中国（国际）3D打印节期间将同期举办第五届中国3D打印优秀品牌推介活动颁奖典礼，以“创新3D 智造中国新时代”为主题，设置“2017工业级3D打印机优秀推荐品牌”、“2017桌面级3D打印机优秀推荐品牌”、“2017三维扫描仪优秀推荐品牌”等10大奖项，招募企业680家，入围企业400家，在表彰优秀3D打印企业新产品、新技术的同时，推动3D打印产业发展进入高速增长期，实现大规模的普及和应用。

展望未来，3D打印作为新一轮工业革命的代表技术，在“中国制造2025”中占有极其重要的地位，未来将有更加广阔的发展空间。第二届中国（国际）3D打印节将充分考虑到3D打印产业的特点及发展现状，为3D打印企业搭建新品展示、跨国采购、行业交流、投融资、合作伙伴洽谈和交互创新的有效平台，促进创新链和产业链紧密联接的同时，让人们能亲身体验到3D打印给不同产业带来的颠覆性变化，加快成果推广运用和产业化进程，共襄3D打印产业发展大计！

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