机器人创客电视大赛惊现美国时代广场

北京2017年7月5日电 /美通社/ -- 由中国FIRST ® 机器人竞赛协会与北京青年频道共同打造的真人秀节目《机器人创客电视大赛》即将在京开播,组委会官方广告正式登陆美国时代广场路透社广告大屏,这意味着由美国FIRST ®组委会发起的机器人竞赛,在中国北京正式搬上电视荧幕,与广大观众见面。



机器人创客电视大赛登陆美国纽约时代广场

FIRST ® China与时代共舞

《机器人创客电视大赛》是以FIRST ® 科技挑战赛为基础的电视赛制,在全新的媒体环境下,FIRST ® 竞赛也将与时俱进,引入全新的竞技模式和传播方式。在中国,传统比赛方式已经走入高中校园,越来越多的中国学生通过FIRST ® 竞赛项目参与国际竞赛,获得海外高校奖学金,从中国走向世界。电视大赛的筹备到播出,是对FIRST ®精神的全面解读,为中国学生提供了更加全面的展示机会,节目中放大了现有赛制的规则,以团队沟通、团队协作、团队风貌的展示为核心,让更多的观众了解到学生们的成长与收获。



香河产业新城机器人小镇赛事录制地

香河机器人小镇为创客提供舞台

在“大众创业,万众创新”的背景下,香河产业新城机器人小镇积极参与到未来青少年创客产业的培植,以机器人产业的蓬勃发展离不开创新环境的支持。香河机器人小镇为本次大赛给予大力支持,以独特的产业集群和产业生态为赛事的举行提供了优质的创新土壤和发展载体,也为平均年龄不满18岁的选手们提供了近距离接触专业的机器人企业和产品的机会,并且对于选手们开拓技术思路,以及未来的职业规划都有着莫大的裨益。香河机器人小镇,以机器人产业为主导,目前已吸引到全球最大的机器人末端执行工具的研发和制造企业美国ATI、德国工业机器人巨头尼玛克、3D打印行业领军企业汇天威等六十多家企业签约入驻。



官方新闻发布会视觉

《机器人创客电视大赛》开播在即

《机器人创客电视大赛》将于7月11日,在香河产业新城机器人小镇,召开节目开播新闻发布会,届时诚邀各界媒体朋友莅临现场,共同见证中国自主科创教育节目《机器人创客电视大赛》在京开播。

《机器人创客电视大赛》特别鸣谢:香河机器人小镇、西觅亚机器人高手俱乐部、北京青年频道、360智能硬件、美国高通公司、可口可乐北京、天极传媒集团、智东西、懒熊体育、花椒直播、众信旅游等合作伙伴的支持与帮助。