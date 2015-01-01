大咖云集2017 CIOC全国CIO大会，企业信息化经验分享饕餮盛会

这些在IT界赫赫有名的CIO， 都将作为演讲嘉宾出现在被誉为“全国CIO领域第1盛会”的2017 CIOC全国CIO大会上。本次大会将于7月20日-22日于青海西宁举办。

苏宁IT总部执行副总裁 乔新亮

南方航空信息部副总经理 黄敏

长虹集团 软件与大数据总经理 刘东

来伊份 VP/CIO 王戈钧

罗莱生活 互联网大数据中心 总经理 王歆

深圳高速顾问公司总架构师 唐凌遥

九洲通 CIO 万有刚

三花股份 CIO 叶根平

万马集团CIO 黄志虹

长城资产信息部副总经理 曾德超

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这些在IT界赫赫有名的CIO， 都将作为演讲嘉宾出现在被誉为“全国CIO领域第1盛会”的2017 CIOC全国CIO大会上。本次大会将于7月20日-22日于青海西宁举办。本届主题为“新IT赋能新业务”。由企业网D1net 举办的CIOC全国CIO大会今年是第三届，前两届分别于2016年的宁夏中卫及2015年的呼伦贝尔成功举办，由于观众质量高端，分享干货丰富，内容接地，形式有趣，已经迅速成长为CIO领域全国性会议的第1标杆盛会。

创新技术：CIO绕不开的课题

跨越2017，我们看到，新IT技术与行业应用，新业务上马的相互匹配一直处于摸索阶段：

云计算，正面临着三大挑战：缺少成功的案例参考成为主要障碍;而安全标准和云计算标准的严重滞后则成为阻碍发展的又一动因;与此相对应的，云计算技术与原有业务系统的兼容性，数据迁移中业务的连续性，以及上云后数据的互联互通问题均是云计算得到大量应用的多种阻碍。

大数据很“时尚”，但对很多企业而言，大数据仍然处于评估导入期。

移动信息化则显得很“热闹”，但我们发现大多数企业的移动应用还集中在局部应用上。

智能制造很“期待”，许多大型企业开始评估智能制造的价值和可操作性，小部分企业从实践层面得到了一定的惯彻。

信息安全和风控很“急迫”,但如何与自身企业业务结合，对大多数CIO而言，仍然是雾里看花。

谋求改变：CIO追求的课题

如果说创新技术是CIO绕不开的课题，那么谋求改变，则是CIO追求的永远课题。

我们发现：CIO的工作范畴正发生着变化，以往CIO更多是帮助企业进行信息化系统的导入，而未来，CIO将更多的借助信息化系统帮助企业优化企业的运营流程，赋能新业务，产生新价值。

其次，CIO如何获取CEO的支持，如果在职业生涯上更上一层楼，都是CIO们关注的话题。

观点碰撞：尽在2017 CIOC全国CIO大会

上述问题的探讨将在2017 CIOC全国CIO大会上尽情展现，只有一手干货和实战分享，没有废话理论和虚头大V，人群高端，规模宏大，内容接地，形式有趣。

本届全国CIO大会的会议主题为“新技术赋能新业务”，并从以下三个方面进行探讨：

1、 新技术(云计算，大数据，移动办公，协作等)应用案例分享;

2、 护航互联网+转型(安全与风控，传统企业触网经验分享);

3、 CIO价值提升，智力共享形式探讨

此外，从主办方企业网D1Net获悉，2017 CIOC全国CIO大会期间，还将同期举办“全国CIO摄影大赛”，摄影大赛优胜作品将入选2018年全国CIO台历， 视频直播大赛优胜作品将通过各种渠道进行全国大范围的展播。

凸显价值 豪情万丈

“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”

2017 CIOC全国CIO大会最终选址青海，让各种大家云集，各种行业交汇，各种解决文案比拼，各高峰论坛观点激烈撞击，这将会带给全国各行各业广大的CIO们以启发。

来吧!让我们一起，豪情万丈，相约7月青海湖!

报名地址：http://a.d1net.com/cioc2017/reg