企业购买云服务的那些坑 其实不用自己再来趟一遍

云计算作为一种新兴的信息服务的交付和使用模式，在国内的发展已有十年。十年前大家还在讨论要不要上云，现在大家讨论的已是什么业务该上什么云。

云计算作为一种新兴的信息服务的交付和使用模式，在国内的发展已有十年。十年前大家还在讨论要不要上云，现在大家讨论的已是什么业务该上什么云。云计算、云服务快速部署、按需分配的特点能提供便利、低成本的网络、计算、存储、应用等一系列服务资源，受到越来越多企业的认可。然而在人"云"亦"云"的今天，不少购买过云服务的企业也遇到了不少坑。接下来我们就细数企业购买云服务将遇到哪些坑：

1、私有的安全

虽然公司已将业务放到了云上，这也就意味着公司的部分数据，部分的IT基础设施也部署到了第三方的平台上，但这些数据和虚拟的物理资源应仍是私有的，各租户之间仍要保持隔离与不可见。其物理资源在用户的许可之下才能变动与调配。服务商应向用户明确解释通过何种技术让同一物理资源里的不同租户做到互不可见。

2、数据的安全与可迁移

数据做为资产仍是企业重要并赖以生存的核心资源，确保数据安全和隐私是至关重要的。不仅如此，数据的可迁移也同样重要。很多云服务提供商企业，数据进去容易出来难。不是收费高昂就是格式转换困难。所以应明确了解云服务商是否承诺数据的可迁移，迁出和迁入的收费标准和格式，是否提供便捷的手段和工具。

3、服务及保障

弹性带来的便利以及平滑的扩展IT资源虽然节省了资金投入，但同样带来了运维上的不便，毕竟设备不是在自己的机房，所用的资源也由不同的厂商提供且新旧不一。但IT系统仍需要二十小时的看护与监督。有计划管理这些云服务的使用，性能和业务的依赖性至关重要。选择云服务时应重点考察服务商承诺的可靠性与可用性以及恢复故障的能力。

4 、面对日趋复杂的系统资源可扩展的调配能力

随着公司业务的成长，许多及应用逐渐迁移到云上，云服务需要与现有企业的应用程序和数据结构进行集成。同时企业应能从云服务商那里得到明确的资源可扩展所需的时间以及伸缩行的计量单位，云去获得的最大扩容的容量，这对企业应对突发的业务状况和时间低成本的平滑部署IT设备至关重要。

5、解除依赖性如何获取赔偿

避免被厂商锁定不论是传统IT还是云服务同样重要。出了上述所说的业务、数据可以自由迁移，同时还要需要选择具有适合自身企业发展所需的技术的基础设施和技术专长的供应商。同时应仔细了解当云服务商所承诺的服务指标没有达到歇息标准是会提供何种赔偿方式。这在降低损失时的最后一道防线。

细数着企业部署云服务就能够遇到的这些坑，有些企业就望而却步了。但事实没那么悲观，由数据中心联盟组织，中国信息通信研究院(工信部电信研究院)测试评估的面向云计算服务的评估认证--可信云认证，帮助企业不再趟这些坑。可信云认证发展至今已有三年，可已成为衡量云服务技术能力和服务水平的重要标准。并且在2016年6月可信云服务定义、需求和场景(Trusted Cloud Service Definition， Requirement and Use Case)成功写入国际标准。

7月25日至26日召开的2017年可信云大会上你可以得到现场专家的帮助，选择适合企业的云服务并能现场购买。

价格不是问题：可信云大会上参展的企业将以最优惠的价格提供最好的云服务。

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同时，可信云正式启动三大评选--可信云行业云服务评选、可信云云计算技术创新评选、可信云十大用户评选，在业内树立一批拥有高水平服务能力和技术创新能力的云服务标杆企业。