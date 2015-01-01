小电被曝科技含量低，腾讯投了“坑钱的插线板”？

共享单车的硝烟还未平息，风头俨然要被共享充电宝夺去。共享经济在李克强总理自达沃斯期间从政府层面给予积极认可之后，这场你方唱罢我登场的商业游戏更是被各商家演绎得炉火纯青。

共享单车的硝烟还未平息，风头俨然要被共享充电宝夺去。共享经济在李克强总理自达沃斯期间从政府层面给予积极认可之后，这场你方唱罢我登场的商业游戏更是被各商家演绎得炉火纯青。

正当笔者和大家一样，对共享充电宝行业报以热切的观望时，网曝之前一向高调的，且有着腾讯等大企业投资背景的小电，却被微博网友实图诟病“把本来免费的插座变成了一个收费插线板”!而因为陈欧无辜躺枪，此事也一时引发了舆论的巨大关注。

用户、商家齐诟小电运营弊端

小电充电宝是以桌面小场景的形式，即以固定的充电宝机柜放置于某个餐馆，娱乐休闲场所等小场景中。消费者可以在店内消费、就餐的同时使用小电，通过扫描二维码支付后就可以获得相应时长的手机充电，而运维则主要交给商家。

一位来自杭州的新浪微博网友“Desperado___”曝料，其在湖墅南路的蜀签串串香龙虾饭店体验小电充电宝时发现，当手机插上小电共享充电宝的时候，完全是一边充电一边收费的模式。小电则扮演着一个“收费插线板”的角色。

或许是共享充电宝行业的大料早已被之前王思聪和陈欧的对撕占去，无论好坏，陈欧似乎已成了行业的代言人。该用户硬是生生的把小电当作了陈欧的街电。所以直接在微博@陈欧和王思聪。陈欧无辜躺枪，不愿背这口黑锅，无奈地回复了该用户的微博：“我投资的共享充电宝叫街电，这个共享插线板真不是我投的”

不过笔者以为，该用户反映的问题不无道理，本来商家闲置免费的电源插头，被小电拿来占用，变成了对用户收费的“共享充电宝”。这种共享模式不被诟病也是难怪!

话说，一向专注于技术细节的马化腾，难道是投了个没有科技含量的坑钱的插线板么?!

不仅仅是坑了用户，对合作商家，小电这种粗劣的做法，对于产品投放后期的运维主要交给商家的做法，也是为合作伙伴带来了不少难言之隐。且不说维护成本和技术问题，小电的服务不能下放的直接后果便是导致众多合作商家对小电产品的冷落。小电大量的机柜被商家弃如草芥不愿维护。这宛如共享单车里某些长期不被待见的车型一样，被遗弃在角落里无人问津。

千亿市场引资本竞逐

尽管当下共享充电宝的发展不乏质疑之声，但在智能机飞速发展的时代背景下，充电的高频、刚需亦成为市场和资本青睐的主要原因。

中国电子商务研究中心日前发布的《2016年度中国“共享经济”发展报告》显示，2016年中国共享经济市场规模达39450亿元，同比增长76.4%，而有资料显示，去年，我国充电宝行业规模为320亿元，两年内增长了一倍，全球市场已经突破千亿元。巨大的共享市场规模更是激发了投资者的投资热情。

当大家还在质疑共享充电宝是真风口还是伪需求时，共享充电宝已经完成了一轮又一轮的融资。据公开数据统计，今年3月31日到5月8日，40天时间，共享充电宝行业获11笔融资，近35家机构入局，融资金额约为12亿元人民币，是2015年共享单车刚出现时获得融资额的近5倍。

在资本拥簇下，人们更关注的是共享充电宝的运营模式和商业逻辑。其中，用户体验无疑是行业的核心竞争点。没有好的用户体验和运营模式，而一味的玩弄资本的游戏，是很难获得市场和用户的认可的。

用户和干爹谁说了算?

当前，共享充电宝分两种, 一种是移动式的，可以租借的充电宝，像街电、来电模式;一种是类似插线板的小型充电桩，典型代表便是小电。其固定的场景模式相比街电、来电的移动共享模式，可以说已经成为用户体验上一大弊病。

笔者曾体验过移动式共享充电宝，相比小电的边充电边收费的插线板模式，无论大小场景，不仅其充电宝可通过扫描二维码取走，而且他们的充电宝都是已经在机柜上被充满电量的。这点就大大方便了用户充电的便捷性。在用户体验上要略胜一筹。如今，小电屡次被曝出产品模式问题，把商家本来免费的插头变成了收费的共享充电宝。连笔者都为它们捏把汗，别家千方百计的在做用户体验，小电为什么就不争点气呢?.

纵观共享生态，无论Uber、Airbnb还是ofo和摩拜，没有好的用户体验，仅靠烧钱也难以取得最终的胜利。在入局与出局的之间，绝不仅仅是干爹说了算，而是用户，是产品说了算。