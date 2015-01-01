构建可信超融合业态，助力企业IT未来发展

近两年来，云计算超融合市场持续升温，超融合基础架构成为企业级业务市场中的一个新增长点，据统计报告显示，2016年全球超融合市场规模预计将增长94%，预计2019年全球超融合市场的规模将超过1000亿美元。

近两年来，云计算超融合市场持续升温，超融合基础架构成为企业级业务市场中的一个新增长点，据统计报告显示，2016年全球超融合市场规模预计将增长94%，预计2019年全球超融合市场的规模将超过1000亿美元。无论是传统IT大牌企业：联想、新华三、深信服、华为、EMC、VMware，还是新型或是国外的虚拟化厂商，甚至是做安全领域的领头羊企业都投入巨资投入到"超融合"领域，于是市场上的超融合一体机、超融合解决方案如雨后春笋般充盈了整个超融合市场。

业界云计算超融合架构以虚拟化为核心，将计算、存储、网络等虚拟资源融合到一台标准X86服务器中形成基准架构单元，并且多套单元设备可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展(Scale-Out)，形成统一的资源池。在横向扩展能力方面具有传统平台不可比拟的优势。

当前，我们正迎来一个全新的产业发展新机遇--企业云。云计算超融合的发展，正是密切对接企业云发展对产业的需求。超融合将成为下一个重要的IT平台，是云数据中心和企业私有云底层架构的最佳实践。对于企业IT来说，企业需要实现一个软件定义的架构，而超融合架构恰好如此，通过虚拟化计算和分布式存储，企业IT的弹性得到极大释放，能有效降低整体拥有成本(TCO);能大幅缩短交付时间;能够大幅减轻部署和运维的压力;能轻松实现横向扩展，如同使用乐高积木，任意增减组件，形成不同架构……总之，借助超融合，企业可以获得极简、随需应变、向云平滑演进的IT新架构。

但是，目前行业用户在选择超融合产品时往往会遇到不同厂家的业务形态不同、不同产品的功能和性能各不相同，国内外厂商对超融合的定义不同，这一系列的标准缺失，这就导致各类用户在选择超融合时面临极大困扰，这也是目前制约用户放心、可信采购超融合产品的一个重要因素 为了增强行业用户采购云计算超融合架构的的信心，同时为设备商提供第三方的评估服务，促进市场健康、快速发展，数据中心联盟开展了云计算超融合架构可信评估工作。

在7月25日-26日举办的"2017可信云大会"上将对《云计算超融合架构可信评估方法》标准进行解读，并通报首批云计算超融可信评估的结果，同时有行业用户分享在使用超融合过程中遇到的问题以及解决方法，更有企业介绍超融合市场最新发展态势。让我们一起期待"2017可信云大会"的到来吧!!!