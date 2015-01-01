发现属于你的大数据“矿脉”

2017年7月16日，由CIO时代学院主办，中国新一代IT产业推进联盟指导，北大软件工程研究所、全国高校大数据教育联盟、北达软、万山数据协办的“第六届中国大数据应用论坛”将于北京大学隆重拉开帷幕。本次活动主题正是聚焦大数据与人工智能。

大数据和人工智能俨然已经成为科技行业最具价值的领域，无论是苹果、谷歌还是阿里、腾讯，所有的科技公司都在这两个领域投入了大量的心血。2017年7月16日，由CIO时代学院主办，中国新一代IT产业推进联盟指导，北大软件工程研究所、全国高校大数据教育联盟、北达软、万山数据协办的“第六届中国大数据应用论坛”将于北京大学隆重拉开帷幕。本次活动主题正是聚焦大数据与人工智能。

大数据是一个年轻的“老话题”，这一届的大数据应用论坛，直戳话题核心—大数据在各个领域的变现通道到底是什么?

行业大数据依托人工智能可以洞悉我们看不见的金矿，并提供探矿地图;

工业互联网将产业链上人、机、料、法、环都社会化了，价值链随之改变，新的盟主可能是谁?谁将是新红利的既得利益者?

从人脸识别到智能硬件在生产生活中的普及，我们发现，传统的软件形态发生变化，数据的生产方式也随之而变，客观数据的生产速度会越来越快于主观数据的生产速度。数据的变现路径悄然切换了!

要知道未来已来的现在，大数据的变现到底有哪些靠谱模式?7月16日，北京大学。杨学山、赖茂生、黄罡、汪卫、谷云松等近20位大咖和您一起来探究!

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