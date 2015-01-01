云计算的三大挑战：安全性、合规性和成本控制

在Fugue公司最新发布的针对300多名IT运营人员、高管和开发人员的调查中发现，大多数受访者认为由于合规性和安全问题、预期之外的下游成本以及云计算管理工具的过剩，云计算在市场上的应用并未达到预期。

在Fugue公司最新发布的针对300多名IT运营人员、高管和开发人员的调查中发现，大多数受访者认为由于合规性和安全问题、预期之外的下游成本以及云计算管理工具的过剩，云计算在市场上的应用并未达到预期。

云计算面临的最大的挑战

只有20%的受访者表示他们能够较多地利用云计算应用，而其他的80%受访者认为他们没有有效利用云计算。有39%的受访者表示，安全/合规性成为拖后腿的最大的因素，36%的受访者表示CXO们无法理解云计算的复杂性，26%的受访者表示IT领导者不了解云计算的复杂性，20%的受访者表示开发人员不了解云计算的复杂性，另外有22%的受访者指出，云计算团队和数据中心团队之间缺乏凝聚力。

当被问及在云计算的应用中遇到的挑战时，IT专业人士表示最大的挑战是控制成本(48%)，其次是需要确保基础设施安全性和合规性(44%)，以及管理日益增长的云计算的复杂性(42%)，并满足业务敏捷性的需求(36%)。

拼凑起来的云计算工具带来复杂性

然而，调查对象表示他们的业务蒸蒸采用笨重的数量不等的工具，以使云计算能够达到业务预期：38%的受访者使用3-5种工具，31%的受访者使用6-10种工具，16%的受访者使用11-15种工具，7%的受访者使用超过15种工具。

因此，69%的受访者表示，他们在云计算工具和服务上的时间成本高达42%，而有42%的受访者表示云计算不会将资产存储在数据中心。

Fugue首席执行官Josh Stella表示：“云计算带来的优势是巨大的，但想要真正实现这些优势难度重重。使用云计算会让用户摆脱数据中心、成本节省、迁移速度更快，并且享受云计算上的无限资源。但IT部门会失去对数据的控制，他们无法跟踪正在运行的数据，并且存在安全性和合规性问题。如果用户使用的Netflix，他们有足够的资金来处理这个问题，但大多数企业管理云端和数据中心时仍然为补丁程序和DIY工具感到头痛。”

虽然很多公司在自己构建内部工具，但83%的受访者表示会带来其他的问题，其中最主要的问题包括：

内部工具需要专家和时间来维护—50%采用新的云服务非常困难—41%内部工具涉及很多策略—31%采用新架构的难度很大—21%

云计算需要改造

IT专业人士几乎一致(96%)认为云计算需要改造，其中85%的受访者认为云计算的可用性的斗争需要被改造：

云计算需要简化使之更容易使用—33%云计算需要更简单地实现安全性—29%需要更简便地控制成本—13%需要更容易实现控制—10%

此外，有7%的受访者表示总体费用过高，5%的受访者表示可靠性上存在问题。87%的IT专业人士表示，他们都经历过至少一次的云服务宕机事件，为此公司增加了多云的服务(47%)，创造了更具弹性的应用架构(41%)，并增加了多区域功能(38%)。