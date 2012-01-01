我国移动用户接近9亿万物互联有望迎来裂变增长

GIEC2017全球互联网经济大会暨万物智能大会将于2017年9月5日至6日在北京国际会议中心盛大举办，GIEC2017主题为“万物互联，聚变未来”。即将到来的5G让很多人热血沸腾，5G让万物互联成为可能，作为本次大会的主题必将引起行业极大热议。

日前，工信部信息通信发展司副司长陈家春表示，我国移动用户数为8.36亿，4G用户数达5.68亿，在面向未来的5G方面，我国一阶段5G测试已经完成，二阶段系统测试正在有序推进，统一的标准是5G漫游和发展的基础，要加强跨国家、跨企业的深度合作，促进形成全球统一5G标准。

GIEC2017全球互联网经济大会暨万物智能大会将于2017年9月5日至6日在北京国际会议中心盛大举办，GIEC2017主题为“万物互联，聚变未来”。即将到来的5G让很多人热血沸腾，5G让万物互联成为可能，作为本次大会的主题必将引起行业极大热议。

GIEC2017全球互联网经济大会暨万物智能大会组委会秘书长鲁诚表示，从PC互联网到移动互联网、从移动互联网再到万物互联，每次机遇都来自终端硬件的升级迭代，作为下一代通信技术的5G，支持海量的物联网连接，从可穿戴设备、智能家居再到智慧城市、互联工厂等等，超低的延迟也使得无人驾驶走进现实，让一切设备互联将重塑我们日常生活方方面面。万物互联不仅带来了终端硬件的更多层次、种类、数量上面的迭代，还带来了更多真实的立体大数据，为将要到来的智能时代打下坚实的基础。

业内人士把中国互联网划分为两幕，第一幕是起步于1994年的PC互联网，第二幕是起步于2012年的移动互联网，移动互联网这一幕尽管刚刚开场，短短4年时间就已经离快要谢幕了。实际上很多场景已经逐渐实现万物互联，每次迭代的速度非常快，万物互联好像没有什么元年的概念，好像一切还没有开始，万物互联时代就好像已经快要结束了。

今秋9月，北京国际会议中心，GIEC2017全球互联网经济大会暨万物智能大会聚焦“万物互联，聚变未来”为主题，是5G扬帆起航前一次难得的机遇与思想碰撞。GIEC作为万物互联时代的顶级行业会展平台，致力于推进互联网+产业的创新与升级，连接互联网+新机遇的合作与交流。历经多届举办，GIEC业已成为互联网领域规模最大、影响最广、规格最高的行业盛会。