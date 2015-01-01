关于共享经济，你必须知道的9个事实

共享经济太火了，以致于克强总理都站出来力挺，据CECRC的数据显示，2016年中国共享经济的市场规模达3.9万亿，增长率更是飙到了76.4%。

共享经济太火了，以致于克强总理都站出来力挺，据CECRC的数据显示，2016年中国共享经济的市场规模达3.9万亿，增长率更是飙到了76.4%。从共享覆盖的领域来看，多集中在出行(长短距离)、住宿(长短租)、物流(快递搬家)、金融(众筹、P2P网贷)、生活服务(到家、仓储)、知识(技能教育)、基础设施(WiFi、电量)和二手货等。

看完这组数据，笔者倏地产生了一种新认知：一个概念就是一个行业，概念的外延就是市场规模，概念的本质就是市场经营策略。共享经济的强大之处就是，它不是特指某一个行业，而是特指众多行业的一个共同思想：拥有权和使用权的分离。

按照自己的理解，共享经济的盛行是消费升级的必然，即从复合式的“拥有权交易+使用权体验”，迭代为单纯的使用权体验的升级，而共享经济从业者们，干的就是供给侧改革的事儿，即，找到一个需求未被满足的市场(要么是场景空缺，要么是产能落后)，把一套标准的服务产品植入该场景，再利用互联网的链接效应，火速圈够用户量，然后再利用自己娴熟的商业模式进行规模化变现。这大概就是共享经济的内部原理。

当然，关于共享经济的概念，也出现了一些分化，比如嘉御基金CEO卫哲先生就明确提出，共享经济和分享经济是两码事儿，前者好比是京东，集体采购、标准化供应，后者好比是淘宝，把闲置产能分享出来，赋予其商品意义，抛到市场上流通。商品原材料的来源不同，也造成了商业模式的各异，但无论哪种，凡是涉及到产品为硬件的，大都有一个共同的商业模型：分时租赁，包括个人技能，本质上都是在玩租售的把戏。

一般来说，探讨共享经济的概念是个出力不讨好的事情，因为老百姓信仰的是“不论是非、只谈得失”，就包括投共享经济项目上瘾的虎哥，挑明说了，“共享还是租赁不是重点”，赢得市场赚到钱才是重点。乍一看还真是这个理儿，可对概念的理解深度，恰恰就是一个项目的战略高度，它决定着商业模式的优劣，Pony和虎哥在朋友圈的撕逼大战，表面上看是一把智能锁引起的纠纷，本质上是对“锁钥匙”认知维度的一次公开show。毕竟，嘴上喊着提高认知，出手却劣招频出的人，不在少数。

由于工作的原因，平时喜欢研究项目，尤其是习惯于把一些纷繁复杂的商业现象总结成一些条条框框，甚至公式，因为这样有利于提高决策效率(受芒格先生的栅栏思维影响太深)。就“共享+”的项目来说，用商业模式的框架做评判，或许有用。

关于商业模式的框架，市面上众说纷纭、莫衷一是，我们就捡个最简单的来套，比如周鸿祎先生对商业模式的四要素概括：用户模式、产品模式、流量模式和盈利模式。接下来，我们按照四大模式、九个细分点，对共享类项目做一个框架性解析。

一、用户模式

1、刚需程度。不错的共享项目大都有个特点，即解决的是刚需、准痛点，如果刚需用户的规模足够大，这个项目的成功概率就会上升几个百分点，比如WiFi、出行，只要开手机就得用，只要出门就会遇到。

2、使用频次(甚至是交易频次)。为啥要提到数据呢，很简单：考虑到盈利模式的设计。因为共享产品的使用频次就跟一个APP的打开率和使用时长一样，只有频次上来了，才会有更多的注意力场景诞生，即流量分发的盈利点才有支撑。这一点上，共享单车要比共享充电宝好很多，就目前来看，单车的频次在2次/日，充电宝的频次约为0.4~0.7次/日，如果乘以投放量，基本可以算出该场景里能否出一个分众传媒了。

二、产品模式

3、体验效率。互联网人重新做一遍传统行业的最厉害之处就是，这些人天生带有产品经理的基因，用做软件的思维来做硬件，如果共享类产品不符合“7秒钟定律”，可能就要被用户舍弃掉，你身边的共享产品需要几秒才能体验到，说说看呗。

4、资源壁垒。投资人大都喜欢“护城河”这个词儿，除了因为河里有水、水代表财之外，主要是因为护城河高了，容易享受到市场集中度的红利，就目前来看共享类项目的壁垒主要是投放规模，以及用户高频体验后的品牌记忆，但也有些项目属于资源排他性的，比如空间类的共享仓储，你提前抢占了这个位置，竞争对手再想进来，死活没招，安东自助仓就是这么一个案例。

5、成本结构。不得不说这是一个大大的井坑，很多没有过实操的脑热玩家，容易在这里犯下自作聪明的错误，因为大家喜欢算软硬件这些明账，而很少人去关注运营成本这个深不见底的暗账，再加上烧钱成瘾、融资节奏加速、对国民人性低估等，好好一个模式因为积重难返而不得不折戟沉沙。所有，每当有人算一辆单车的投资回报周期时，我就嗤之以鼻孔，因为这样的错误曾经在网约车早期也发生过，出租车司机的第一桶金就是网约车的沉没成本，甚至分众的市值很大一部分是被这些不合理的成本结构给催起来的，只是很少人在明面上说而已。

三、推广模式

6、教育成本。有需求不等于用户就会为此买单，这里还会涉及到一个跳转成本，如果顺应习惯、解放人性中的懒惰，教育成本就会很低，另外，教育成本的降低也很依赖行业成熟度，所以，数一数该领域的竞争对手数量及市场投入规模，对判断自己行业的窗口期也有帮助，但对于一些伪需求类的项目，谈教育成本等于是推石头上山，没啥意义。

7、规模复制性。推广的速度和规模，非常依赖于“可复制单元”，这个颗粒越小越容易复制，要是带有“蒲公英属性”(自传播、落地即活、体验零损失、巧遇风口)，那再好不过了，资本的钱主要用在放量上，但它对没啥传播基因的团队和产品表示无感。

四、盈利模式

8、投资回报周期。对重资产类的共享项目，大家喜欢算这个账目，因为这个数据直接关系到资产利用效率。当年虎哥投某充电宝项目时掐指一算，我靠，一个充电宝两到三个月就能回收成本，二话没说，半小时就敲定了这笔投资。所以，在关注该类项目时，你不妨也学一下虎哥算算账，一个经典的最小财务模型很值得被反复考究。

9、盈利层级。之所以把盈利层级放在最后，因为它是压轴大戏，也是被诟病最多的点，因为只要涉及到赚钱，大家就不愿意明说，而外人又喜欢猜来猜去。

比如Pony和虎哥撕逼点，本质上是盈利层级的不对等，虎哥手下的ofo走的是规模扩张路线，其盈利模式本质是纯租赁，所以它才那么在乎投资回报周期，从而牺牲了智能锁，被Pony戏谑为一个个的哑终端(ofo已经在弥补了)，摩拜则不同，人家要的是短距离出行这个场景的数据，有可能是为腾讯搞人工智能做准备的，有了这些数据后，即使短期变不了现又能咋地，反正有腾讯给输血输流量，大家各取所需，挺好的。

但不管怎样，一个共享项目的成败，不是说在商业模式上跑通就代表万事顺遂了，冠军就那么一个，有时候还得靠命。甚至说，同一个项目，不同的投资人在不同阶段助力，最后的结果也大相径庭，成功往往是“天时、地利、人和”的综合拼图，少一截儿都画不成圆。

共享经济是不是一阵风不知道，但它的确是离钱最近的赛道之一，尤其是使用即交易。另外，但凡火爆的共享项目还有个共同的商业模式，既不是toB、toC，也不是toVC，而是toBAT，因为在线上流量被BAT瓜分后，线下场景的流量入口成为BAT们忌惮的蚁穴，共享经济创业者如果不审时度势、在商业模式上布设“+BAT”的触点，会很容易被当今霸主们舍弃，就提醒到这里了。