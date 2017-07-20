 2017首席信息官峰会 广州站

“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略，对我国现代化建设具有深远的战略意义。在发展经济“一带一路”的同时，同步、甚至提前构建信息“一带一路”，对推进经济的同步发展，起到重要的推动作用。

会议背景:

“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略，对我国现代化建设具有深远的战略意义。在发展经济“一带一路”的同时，同步、甚至提前构建信息“一带一路”，对推进经济的同步发展，起到重要的推动作用。IDC一项调查显示，一带一路沿线国家企业的CIO和主管信息化政府部门，90%以上受访者认为信息化是提升企业营收，也是驱动本地经济增长，提升政府社会治理水平和居民生活水平的有效手段。

2017首席信息官峰会广州站以广州为中心，将聚焦华南区各企业CIO，共同探讨一带一路政策下企业信息化建设如何助力业务拓展，从云计算、大数据、安全等方面推动构建一个高效互联的数字环境，实现信息流的互联互通，驱动企业转型升级。

会议亮点：

拥有主题演讲，分论坛，小组讨论，嘉宾采访，辩论，社交等多种环节

拥有一个强大的专业顾问团，提供行业洞见，引领专业讨论

一个综合、切题的议程保证两天高质量的输出

全行业CIO和IT精英聚集交流见解，寻求合作

探索CIO未来职业发展

话题池

数字化领导力：人才，IT成本，CIO能力提升

一带一路 走出去

定制化应用开发

科技创新项目孵化

大数据应用与云的超融合

智能制造

新ICT颠覆

物联网变革

数字化企业风险安全

会议日程:(暂定，请关注活动官网)

2017.7.20

2017.7.21