2017亚太金融数据与信息峰会

士研咨询将召集国内外专业机构共同举办2017亚太金融数据与信息峰会，峰会将于9月14-15日在北京盛大召开。

会议概况:

近年来, 金融行业挑战重重,随着金融机构业务量的增加，海量内外部信息和数据量的不断扩张，金融机构对大数据、云时代背景下的金融IT创新提出了更高的要求：建立安全可控的金融IT运维机制，部署开放式与智能化数据中心，确保金融业务全稳定运行，执行数据资产化以挖掘数据资产商业价值，有效控制金融机构安全风险等。传统金融机构如何提升处理大量客户及原始数据能力,推动数据驱动的理性战略决策,将洞察力转化为创新,大力扩展金融的业务价值也备受关注。

士研咨询将召集国内外专业机构共同举办2017亚太金融数据与信息峰会，峰会将于9月14-15日在北京盛大召开。

峰会亮点:

1、 本次亚太金融数据与信息峰会聚集国内外领先数据应用技术金融机构，超豪华发言嘉宾阵容强势来袭!

Sue Geuens，国际数据管理协会总裁

胡本立，国际数据管理协会中国分会主席

杨倩, 中国金融电子化公司标准化部总经理

李必胜, 数据备份中心工程总监

Kay Vicino， US Bank美国合众银行首席数据官

周衡昌，上海农村商业银行股份有限公司首席信息官

俞勇，恒丰银行首席风险官

郑淼，恒丰银行科技服务管理部副总经理

吴颖，招商银行研发中心副总经理

刘锦淼，中国光大银行信息科技部数据管理服务处处长

郑仕辉，数据中心副总经理

谢国忠，阳光保险集团股份有限公司大数据中心总经理

马智涛，深圳前海微众银行首席信息官

周枫，中国太平洋保险(集团)股份有限公司信息技术中心数据应用专家

李燕燕，中国农业银行数据中心备援保障部总经理

James Hardy，美商道富银行首席数据官

……

2.本次峰会的热门话题探讨更是契合当下金融机构提升信息科技治理水平，深化科技创新，推进互联网、大数据、云计算新技术应用，增强应用体系支撑能力，构建绿色高效数据中心，健全产品研发管理机制，加强信息安全管理，提升信息科技风险管理水平的发展重点，干货满满!

3. 本次峰会将给与会人员和企业众多深入交流及展示机会，是金融数据与信息产业的一次绝不能错过的重要活动!

Ø 综合展区展示最新最前沿金融科技技术，引爆全场关注

Ø 主题发言分享企业优势与战略，深化品牌影响力

Ø 与行业大咖唇枪舌剑头脑风暴，探讨行业发展新思路

Ø 欢迎晚宴与新朋旧友深入沟通，共话合作良机

Ø 更多独家定制方案等您来解锁!

此外，作为备受行业瞩目的本次盛会，63%的参会嘉宾来自国内外金融机构核心企业的重要部门，包括国内外领袖级银行、城商行、农商行、保险集团、互联网金融公司、证券公司的总裁/副总裁、首席信息官、首席数据官、科技信息部、数据中心、数据治理专家等决策层高端人士，是您打通产业人脉，增加商务合作关系，探讨行业热点的最佳选择。届时，各界人士将齐聚一堂，共同探讨金融机构数据治理体系建立的核心驱动力、如何执行数据资产化，了解数据标准化、数据质量、数据治理原则、金融大数据应用场景及系统的推广，发掘市场最佳合作伙伴!

大会议程安排：

第一天 | 2017年9月14日 第二天 | 2017年9月15日 上午 8：30 — 12：15 上午 9：00 — 12：15 政策大解读 数据经营与营销策略 下午 14：00 — 17：30 下午 14：00 — 17：30 数据整合与业务应用 数据安全存储与质量管理

更多详细信息请浏览官网：

http://www.fdi2017.shine-consultant.com/

组委会联络方式：