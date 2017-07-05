首届“互联网+过桥贷款”行业标准化体系建设研讨会成功举行

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杭州2017年7月5日电 /美通社/ -- 2017年7月1日，由杭州市互联网金融协会指导，鑫合汇主办的《首届“互联网+过桥贷款”行业标准化体系建设研讨会暨科研课题启动会》在中国智慧信息产业园成功举行，行业标准化进程迎来崭新创变。

杭州市互联网金融协会秘书长楼建民出席本次会议并发表重要讲话，会议也邀请到了来自中国人民大学、日本爱知大学、西南政法大学、西北政法大学、四川师范大学、重庆邮电大学、南宁金融投资集团、深圳农村商业银行等法律界和金融界的诸多专家学者。鑫合汇CEO杨君、副总裁史林出席研讨会，表达对行业合规化、标准化前景的信心。

会上，杭州市互联网金融协会秘书长楼处长表示：“杭州是全国互联网金融的高地，涌现了一大批像鑫合汇这样优质的互联网金融企业。2013年，杭州在全国首创“中小企业转贷引导基金”，鑫合汇正是首批与政府合作该项目的三家平台之一。转贷基金项目实施后取得非常大的成效，把社会资金的成本显著合理化。由鑫合汇来带头制定“互联网+过桥贷款”行业标准具有行业权威性和参考价值“。随后，楼秘书长从行业、立法等层面指明了该课题研究的重要意义，并就课题研究提出了三点希望：首先，应小心求证、大胆假设，以问题意识为导向，对“互联网+过桥贷款”行业创新所带来的问题进行回应，注重研究的深度。其次，应认清“互联网+过桥贷款”行业的本质，重点关注建设“互联网+过桥贷款”行业标准，对于提升小微企业融资需求满足度方面的积极作用，深入研究如何通过行业标准的建立和实施，提升我国小微企业融资服务质量。最后，应建立信息沟通的桥梁，及时将课题研究成果反馈给协会、政府有关部门等，建立有效的信息沟通机制。



杭州市互联网金融协会秘书长 楼建民

提及过桥转贷行业的发展，深耕其中多年的鑫合汇CEO杨君百感交集。近十年来，民间“过桥”从一直披着“灰色”外衣，到如今正透明化、规范化、规模化，其为社会做出的贡献正在被认可。而这一次“互联网+过桥贷款”行业标准化体系建设将成为过桥贷款从“地下游击队”转变为“阳光正规军”的里程碑。杨君认为：“一家企业的成长，商业价值是基础，但要实现更高远的目标，社会价值才是核心。为社会的发展尽微薄之力，是鑫合汇自始至终的追求。鑫合汇在社会价值的驱动下，一直坚持为广大中小企业提供优质高效金融服务，努力发挥政府、银行与中小微企业之间的桥梁纽带作用，为中小微企业解决短期融资难、融资贵问题，服务和引导更多中小微企业的健康成长，也希望这样的坚持能得到我们所服务的几千家企业的认可”。

杨君表示，经过十年的验证，过桥资产是可以被规范化、规模化、商业化的，能商业化足以证明它可以成为一个“行业”。作为整个“过桥贷款”大草原上的一粒小火苗，能够参与到行业标准化体系建设工作，就是希望能燃起更多的共鸣，引领行业去实现社会价值。未来，也将利用自身的技术、科技优势去完善过桥金融行业的互联网化发展。



鑫合汇CEO杨君

鑫合汇副总裁史林也坦言，在以往，包括传统金融、一些类金融机构的合作中，人们对过桥贷款总是存在一些认知上的差异或者误解。鑫合汇在十年的过桥转贷领域中沉浮，深知过桥贷款的巨大社会价值。一些企业过桥场景及个人过桥需求，让我们真正的体会到了企业和个人的在一些急需资金周转情况下，那种亟待资金支持的迫切心情。

让人们能正视过桥转贷的社会价值，这是当下这个行业的一个痛点亦是转折点，也令鑫合汇深感这个责任的巨大。我们希望通过自己的一点努力，逐渐让每一个看到的人，都能感知过桥金融的现状及未来的发展。

史林表示：希望通过这样一个研究，为存在已久又极具社会价值的“过桥转贷”去发声，仅凭鑫合汇还是势单力薄，希望通过这次“行业标准化体系建设的启动”能够来引领更多同行参与到行业标准化、规范化的行动中来，也欢迎相关媒体、政府主管部门的关注，从而推动整个行业的发展，让互联网金融回归到真真切切，助力实体经济的普惠角色，而不是一匹脱缰野马，这是我们的初衷。

研讨会中，西南政法大学民商法学院讲师郑志峰博士重点阐释了建设“互联网+过桥贷款”行业标准化体系的必要性和可行性，提出建设“互联网+过桥贷款”行业标准化体系是互联网金融行业新发展的突破口，可以有效提高互联网金融机构开展过桥贷款业务的运营效率，并降低运营风险，是符合国家法规走向以及产业政策导向的新金融路径。法治陕西建设协同创新中心专职研究员杜坤博士对郑志峰博士的发言进行了点评，并进一步论证了本课题研究的意义。

四川师范大学车云霞博士则从方法论角度出发，论述了“互联网+过桥贷款”行业标准化体系的建设路径，提出应从产品基础标准化、运营管理标准化、信息基础标准化、行业管理标准化四个路径出发，构建多元化的“互联网+过桥贷款”行业标准化体系。中国人民大学、日本爱知大学博士生肖龙对车云霞博士的发言进行了点评，提出产品基础标准化的重点应为“互联网+过桥贷款”业务模式的标准化，针对每种类型的过桥贷款业务，应推行针对性的标准化业务模式。

鑫合汇公司法务专家李瑞雪博士阐述了《“互联网+过桥贷款”行业标准化体系建设研究》科研课题的研究目的在于：为“互联网+过桥贷款”行业建立规范的行业标准，使之成为网络借贷机构等新金融市场主体开展过桥贷款业务可以遵循的依据，提高行业运营效率，并有效降低行业风险，提升“互联网+过桥贷款”融资方式服务小微企业融资质量，促进行业正规化、阳光化、可持续化发展。

会议最后，鑫合汇公司副总裁史林宣读了课题组成员名单，宣布《“互联网+过桥贷款”行业标准化体系建设研究》课题组正式成立，并与课题组代表正式签署项目合作协议。