小米九号平衡车，炫酷玩转暑假

北京2017年7月5日电 /美通社/ -- 由小米公司生态链企业Ninebot纳恩博科技有限公司研发的“九号平衡车”，集娱乐性与趣味性、精致化与简洁化、安全性与时尚性为一体，内外兼修，让年轻者的身体与心灵一齐放飞。这个暑假，让“小米九号平衡车”陪着你，一起开发新玩法，解锁新技能，用酷炫玩出快乐和时尚的新高度。



九号平衡车 产品图

只用3分钟 掌握一项新技能

九号平衡车上手非常容易，更为简单的操作方式设计使其稍加适应就能轻松操控。该车配备诸多精密传感器，能够不断捕捉身体的微小动作，并以每秒200次的速度动态调整车辆姿态以保持平衡，从而可以灵活按照使用者的意图行走。

不同于一般平衡车需要双手控制，九号平衡车创新的 Leansteer® 腿控方向杆能分析腿部动作控制方向，让行驶更轻松稳定。几分钟就能轻松上手，稍加练习就能熟练掌握，新技能的get就是如此简单。

LED彩虹灯组 安全时尚都不能少

九号平衡车参考汽车灯光系统配备自动行车灯与LED尾灯，在暗光环境下也能安全行驶。前置自动行车灯可照亮前方路面，照射距离最远可达5米。两个 LED 尾灯默认为蓝色，减速时红色刹车灯亮起，黄色转向灯则能在转弯时指示方向，从而保证驾驶安全。

安全为设计初衷，漂亮则是出乎意料。该款车时尚的车灯系统使年轻的骑行者变得时尚、帅气、耀眼，仿佛踏着聚光灯走向舞台，瞬间成为人群中的焦点。尾灯具有1600万种色彩可随心定制，可带来超高的回头率。



九号平衡车 产品图

智能电池管理系统 22km超长行驶里程

该款车配备有专为高性能设计的进口 18650 锂电动力电池组，技术更为先进，可达1200瓦持续放电，续航可达 22 公里。

同时先进的智能 BMS 电池管理系统能够实时监控每颗电池的健康状态，低电量时自动分配负载。智能 BMS 能通过手机告知电池组的健康状况，一旦出现问题及时提醒，确保安全行驶。从而使年轻人玩得更久，走得更远，看得更多。

手机智能管理 蓝牙控制变身遥控车

九号平衡车拥有两种玩法，除了进行骑行外还能通过手机蓝牙进行遥控。手机可以变身遥控器，360度方向杆灵活调整车速与方向，让其瞬间变身超大号遥控车。

手机可作为车钥匙，用手机锁车后移动车时，不仅车辆会震动并鸣笛报警，手机也会收到报警通知；手机也可作为仪表盘，显示当前车速。同时内置车况诊断功能，如出现异常会自动报警，并提供解决建议。也可通过手机对车进行升级，或进行限速等个性化设置，使年轻的骑行者更能释放自我。

航空镁合金骨架 轻小便携又结实耐用

九号平衡车采用航空级镁合金作为主体骨架，并按航空器标准对机身进行强度设计与校核，小巧轻便又结实耐用，整车仅12.8kg。并采用特殊表面涂层提高耐腐蚀性，并通过了盐雾环境腐蚀测试。同时腿控杆顶端可以作为提手，更方便挪动。

该款车配备有更好的真空轮胎与合金轮毂，稳定性和通过能力显著提升，配合经过工程计算设计的轮胎纹路，行驶时防滑、减震效果都更加出色。



九号平衡车 产品图

“纳恩博”潜心研发 质量安全有保障

“九号平衡车”由小米公司生态链企业Ninebot纳恩博科技有限公司研发，该公司是全球首家集研发、生产、销售和服务于一体的智能短途代步设备运营商。纳恩博一直坚持自主研发、科技创新，不断追求技术进步，并通过全资收购全球平衡车鼻祖美国Segway公司，成为国内及全球平衡车行业领导企业，同时向机器人领域拓展并取得可观成就。现企业拥有全球三大战略区域、三大研发中心、三大生产基地，在全球拥有700+余项行业专利。

Ninebot & Segway在平衡车领域已拥有16年安全技术与数据积累。凭借强大专利技术“九号平衡车”在安全性上更胜一筹，如“开机拎起即停”专利技术，在拎起时自动停转电动机，避免车轮转动造成伤害。“倒地即停”技术使该车倒地后自动停机，防止失控伤人。该车已通过50多项严苛专业性测试，如通过抗震可靠性能已达军工级标准，在崎岖颠簸路面仍能顺畅行驶。不论是在公司品牌、产品质量、安全保障和售后服务等，该车都是消费者的不二选择。

作为一款年轻人喜爱的酷玩具，该款车集娱乐性与趣味性、精致化与简洁化、安全性与时尚性为一体，内外兼修，让年轻者的身体与心灵一齐放飞。这个暑假，让年轻与活力得到自由挥洒，一起开发新玩法，解锁新技能；这个暑假，让“小米九号平衡车”陪着你，用酷炫玩出快乐和时尚的新高度。