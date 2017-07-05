CHTA：中国旅行者或将重塑世界格局

多伦多2017年7月5日电 /美通社/ -- 6月26-29日，CHTA（中国酒店科技联盟）携中国旅游力量远赴多伦多参加全球最大的酒店科技博览会HITEC。4天的时间，CHTA不仅让全球旅游业、酒店业大佬重新认识了中国旅游业的科技创新能力，还在CHTAtalks Night和CHTA Super Session超级对话环节，再一次用数据和事实展示了正蓬勃而起的中国旅游市场和势不可挡的中国旅游科技。

中国旅游科技，与CHTA一起站上国际舞台

首次问世的颠覆科技、行业领先的技术应用、独具一格的创新服务……偌大的HITEC展会，俨然成了全球旅游业大佬的“寻宝圣地”！



HITEC活动现场

作为中西方旅游业的沟通桥梁，此次，CHTA为今年四月份公布的CHTA Future Star打开了国际化之门，盟广信息, 航旅纵横, 住友, 盐巴科技, handy, Dotty, Winding tree等18家旅游、酒店科技服务商，随CHTA的展台获得了一次直接向国际旅游业、酒店业大佬展示自己，寻求国际合作的机会！

CHTAtalks Night：5年兼程，从0到1

自2012年11月成立，风雨变幻中，CHTA即将迎来第5个生日！在CHTAtalks Night，与CHTA一路兼程而来的与会嘉宾带着欣慰与骄傲，与CHTA主席朱静女士一起回顾了过往5年那些难忘的时刻，现场对Pertlink的董事总经理Terence Ronson、Hospitality Technology Strategic Advisors总经理Douglas C. Rice、世民酒店创始人&COO Michael Levie三位主动参与并积极推动CHTA发展壮大，并为旅游行业的创新发展做出突出贡献的行业大佬授予了“CHTA Most Valued Awards”。



CHTAtalks Night

中西方碰撞：中国旅游者如何重塑世界格局？

2016年中国出境游消费总额高达1098亿美元，继2012年成为世界第一大出境消费国，中国出境游消费总额连续5年稳居世界第一。整个世界都不得不关注中国、倾听来自中国的声音。



CHTA Super Session

HITEC上的CHTA Super Session，CHTA及背后的中国旅游力量受到了前所未有的欢迎和期待。由CHTA主席朱静主持，首旅如家总经理孙坚、世民酒店联合创始人 & COO Michael Levie、四季酒店副总裁&首席运营官Marco Trecroce、文华东方全球首席信息官 Monika Nerger、复星国际旅游&商业集团CIO窦飞鹏、阿里巴巴资深专家王涛参与探讨的“中国旅游者如何重塑世界格局”超级对话，不仅台上台下互动频繁，此次还通过直播引起全球旅游人的广泛关注。

在HITEC这样一个全球瞩目的舞台，CHTA通过与中国旅游力量的通力合作，把中国优秀的旅游科技、酒店集团、行业巨头引入国际市场，为推动中国旅游创新科技的落地不遗余力。

关于中国旅游业，关于中国旅游科技……是一系列常谈常新的话题，远非毕其功于一役。更多的碰撞与见解，11月8-10日，CHTA东京全球领导力年会，蓄势待发！

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