萤石首涉车载智能设备领域 “凝眸”行车记录仪7月7日众筹上线

杭州2017年7月5日电 /美通社/ -- 行车记录仪现已成为大多数车主的出行刚需，被称为“汽车黑匣子”。安装行车记录仪，既可保障出行安全，还能有效防“碰瓷”，满足安全防范与自我保护的需要。此次，萤石涉足车载智能设备领域，为有车族们打造了一款全新安全出行产品 -- “凝眸”互联网行车记录仪CS-02-2017！新品将于7月7日在萤石官方商城众筹上线。

安全出行好伴侣，“凝眸”究竟有哪些让人爱不释手、不得不买的理由呢？



“凝眸”互联网行车记录仪

理由一：小巧隐蔽，不占空间

“凝眸”主体部分仅为一枚鸡蛋的大小，安装于前挡风玻璃处，可隐藏于后视镜范围内，不挡视线，不会占据车内空间，“小白”也能轻松安装。



“凝眸”如鸡蛋般小巧隐蔽

理由二：黄金广角，画面更真实

萤石“凝眸”拥有135°黄金广角，在增加可视范围的情况下，畸变少，成像更真实。大取景范围，轻松覆盖多车道，为用户驾驶带来广阔的视角空间，满足城市的行车需求，实现行车安全无死角。



“凝眸”日夜实拍效果高清细腻

理由三：Wi-Fi互联 0流量操控手机

作为车载智能硬件，“凝眸”需要配合萤石云视频App进行绑定和操作。用户只需扫描包装上的二维码，下载并安装“萤石云视频App”，便可将设备自带的Wi-Fi与手机实现互联。用户不仅可以通过App进行视频预览、回放、参数设置等操作，还可将行车视频一键分享到社交平台。

理由四：性能稳定，存储升级无压力

加持安防级专业芯片是新品“凝眸”的亮点之一，专业芯片让画质更出彩，确保录制行车视频时稳定不卡顿。新品还搭载H.265新一代编码，有效缓解高清视频给传输和存储带来的压力，压缩视频存储空间，提升存储空间利用率。

理由五：搭载重力感应，紧急录像不丢失

值得一提的是，新品内置G-sensor重力感应传感器，具备紧急录像备份功能。设备可自动监测车辆异动（如碰撞、急加速、急减速、急转弯等）情况，自动启动紧急录像并存储在独立目录下，方便用户回看调用。人性化配置，完美还原事故现场。

防碰瓷，防刮擦，“凝眸”行车记录仪的“五星级”防护，伴你安全出行。新品将于7月7日起在萤石官方商城(www.ys7.com)开启线上众筹活动，设置1元抽奖、199元、249元、299元送8G内存卡等四档不同价格的众筹额度，每一个众筹额度的背后都将给用户带去市场价之外的惊喜体验，敬请期待！