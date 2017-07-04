Jaunt VR登陆中国PlayStation VR平台 打造国内优质VR影视内容库

北京2017年7月5日电 /美通社/ -- 近日，索尼互动娱乐（上海）有限公司与Jaunt中国双方共同宣布，将于7月11日在PlayStation®中国商店上线一款影视类VR应用 -- Jaunt VR，这也是PS VR中国区平台上的首个VR影视内容库。首批上新的内容中包括16英文及1条中文内容，均属免费。其中，中文内容来自由影视男星胡歌出演的上海旅游城市形象片。今后Jaunt将每周持续在PS VR平台更新、推送国内外VR影视作品。



Jaunt VR App



7月5日方淦先生与添田武人先生在北京与媒体见面

Jaunt是一家创立于美国硅谷的VR企业，以全球最顶尖的VR摄录一体机及精品VR内容平台闻名于世，具备从VR电影级拍摄设备、后期自动缝合、云传输服务，到内容发布的整套解决方案。去年12月，Jaunt中国公司在上海正式落地，由SMG、Jaunt和CMC合资组建，旨在为中国广大用户提供电影级别的高端VR影视内容。

Jaunt早在去年12月在美国就已推出了PlayStation®VR应用。此次入驻PS VR中国平台是Jaunt中国本土化工作的重要成果。Jaunt中国公司CEO方淦先生表示：“Jaunt VR是索尼PlayStation®VR平台在中国上线的第一个VR影视内容库，我们倍感兴奋。今后，Jaunt中国将不遗余力地为全中国的用户打造、传播最高质量的海外VR内容作品。”

作为全球销量已近百万的高端虚拟现实产品生产商，PlayStation®VR致力于为全球用户提供高品质的虚拟现实内容和娱乐体验，非游戏类VR内容是其中重要一环，此次选择引入Jaunt VR登陆PS VR中国平台正是重要的一步举措。

索尼互动娱乐（上海）有限公司总裁添田武人先生表示：“我们非常高兴看到Jaunt VR成为PlayStation中国商店上线的第一款影视类VR应用。高品质的内容是虚拟现实产业持续健康发展的原动力，通过和Jaunt中国合作，PlayStation平台将为中国用户提供更加丰富的虚拟现实娱乐内容。”

Jaunt中国将与PlayStation®一起，不断为中国用户提供更加丰富的高品质虚拟现实内容，推动中国虚拟现实产业的进一步发展。除了即将上线的PS VR，Jaunt VR中文版App还将覆盖国内其他主流VR终端，预计将覆盖全中国千万级的HMD头显及手机移动端设备用户。