九易联手北邮国重首创网页版AR技术

-助力中国移动手机新品发布

北京2017年7月5日电 /美通社/ -- VR/AR一直被业界认为可能改变下一代人机交互。近年来，随着VR/AR等智能硬件产品的推动，VR/AR更是成为科技产业创新的新高地。电影、游戏、教育、旅游等不同领域，都开展了利用VR/AR技术的应用创新。近两年，广告行业也开始通过与VR/AR技术的结合，为品牌营销带来新的活力。支付宝、聚划算、手机QQ等APP都在陆续上线相关的AR广告营销活动，AR营销的大幕正在开启。但是基于手机APP的AR应用功能虽然相对强大，但传播效果受制于特定的APP，成为一个个封闭的孤岛，无法触及更多的受众群体，降低了商家的曝光率。因此，需要提供一种跨平台的AR解决方案，扩大广告营销的受众，推动基于移动智能终端的增强现实技术的普适化应用。



乔教授首次成功研制Web AR技术

深耕移动互联网品牌整合营销行业22年的九易广告，联合北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室乔秀全教授团队，基于AR广告营销的新需求，成功研发了一种具有自主知识产权的基于移动智能终端浏览器（HTML5）的Web增强现实技术，利用链接机制，便可以将AR的功能很方便的嵌入到各种Web网页中，并且能够方便的进行转发、分享和传播，让用户不再受限于专门的App 就能实现 AR 体验，开启了一个全新的基于网页AR/VR技术的品牌营销新时代。九易广告联手北邮国重首家创新使用网页版Web AR/VR技术，为中国移动手机上市发布提供了一场创新式品牌营销。



乔教授与研究生一起探讨技术问题

中国移动手机上市 创新Web AR营销成亮点

6月29日到7月中旬，九易广告作为中国移动品牌服务商，配合中国移动终端公司开展了一场“玩AR/VR赢手机，寻找629的你”的AR营销活动。只要关注“九易互动”微信公众号，点击菜单栏“A3s上市”，或关注“中国移动手机俱乐部” 微信公众号，点击菜单栏“精彩推荐 -- 玩AR赢手机”，即可参与AR互动，见证中国移动手机俱乐部吉祥物“小俱”的可爱之面。

不同于APP版AR技术，网页版AR应用，“轻快好用，用完即走”，无须下载专门的APP，只要通过微信扫描，或者直接利用手机浏览器打开网页链接即可实现AR/VR的实时交互。

“可以说，网页版AR解决了用户怕麻烦的问题，简单扫一扫就能体验AR技术的神奇之处。我们研究这项课题的主要目的也是为帮助企业更方便地将AR技术融入品牌营销、产品创新上，让增强现实/虚拟现实技术更切近普通大众生活，跨平台的触及用户群体，更广泛地传播开来。”北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室的乔秀全教授坦言，“基于Web网页的增强现实/虚拟现实技术的新型广告营销技术充满无限想象，更多的与商业的融合尝试、更多的技术实验，可以为我们的研究提供更多样本参考，有助于增强现实/虚拟现实技术的创新发展和普适化应用。”

目前网页版AR功能主要面向安卓版本，对于 iOS 的支持也即将到来；目前iOS手机可以利用网页版VR技术来参与互动。

九易广告布局数字未来 利用高新技术创新营销

“未来属于大数据，谁掌握了数据，谁就掌握了生死。”从传统媒体时代，到移动互联网时代，再到大数据时代，创新科技不断为媒介、广告、营销注入全新活力，企业也在不断激变与创新中布局未来，改革突破。

深耕行业22年的九易广告，结合高新技术、广告营销、品牌顾问、形象设计等多个品牌创新，布局数字营销未来，为客户提供更加精准的服务。

九易此次携手中国移动手机新品发布，正是对“数字连接客户，精准客户价值”理念的实践，未来还将通过更多互动技术、科技研发成果，从多品牌、多领域进行创新营销，从而占据数字未来发展风口，打造更具价值感的品牌。

VR/AR产业方兴未艾，人工智能逐渐普及，类似于九易一样的传统广告公司，正在进行不同产业的相互融合，未来前景如何，我们拭目以待。

产品网址为：

（苹果手机）https://wechatvr.org/mobile_ios/ox5HZ1HS2ZrTOVHxRyvFh92vmJUI

（安卓手机）https://wechatvr.org/ar/chinamobile/