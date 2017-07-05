工业技术软件化发展论坛：“工业技术软件化”助中国智造换道超车

北京2017年7月5日电 /美通社/ -- 2017年6月29日，第二十一届中国国际软件博览会（简称：软博会）在北京举行。本次大会强调了充分发展软件的深度融合性、渗透性和耦合性作用，加强软件与各领域的融合应用。应对制造业与互联网深度融合、智能制造加快发展的大趋势，推动工业技术软件化，提高工业软件尤其是工业互联网软件的供给能力。

当天下午，在工业和信息化部指导下，作为本届软博会系列峰会之一的“工业技术软件化发展论坛”由工业和信息化部电子第五研究所和北京索为系统技术股份有限公司联合承办。工信部信息化和软件服务业司谢少锋司长致辞，呼吁多方协作推动实施工业技术软件化，不断提高认识，紧密围绕先进制造业的发展需要，增强工业技术软件化产品研发能力和技术支撑能力，同时要充分发挥联盟行业组织的桥梁和纽带作用，汇聚力量和资源为软件产业发展和制造业与互联网的深度融合提供交流合作平台。工信部电子第五研究所软件质量工程研究中心主任杨春晖、北京索为系统技术股份有限公司董事长李义章、中国电子标准化研究院副院长孙文龙、中船重工集团科技与信息化部处长师艳平、中国船舶工业系统工程研究院总工李开生、Gartner高管合伙人滕伟、北京索为云网科技有限公司总经理赵滨、宝武钢集团首席科学家郭朝晖分别做主题演讲，围绕“工业植入软件基因智造装上知识引擎”的主题，就工业技术软件化发展状况、标准体系建设思路、行业应用情况和发展趋势等内容进行了分享与深入探讨。

工业技术软件化，是以软件形式封装、承载、应用、迭代更新工业技术和知识，使工业技术中的经验与知识显性化、模型化、数字化、系统化和智能化的过程，是一种在工业各领域促进机器自动使用知识、人类高效使用知识的技术和方法。工业技术软件化是工业技术与信息技术融合发展的重要体现，它的成熟度反映了一个国家工业化和信息化融合的深度和水平。推进工业技术软件化是软件定义制造的重要内容，是推动工业转型升级的重要举措，有助于提升软件市场空间和应用价值。

西方发达国家在IBM、SAP这些IT公司发展信息技术的同时，波音、空客、GE等工业企业也在不断进行软件化。从代码行数看，洛克希德马丁公司已经超过微软成为世界最大的软件公司，而GE也宣称未来五年要成为全世界最大的软件公司。波音787的整个研制过程使用了八千多种软件，其中只有不到一千种是商业化软件，其余的七千多种软件都是波音多年积累的自有软件，包含了波音公司核心的工程技术。有了这样的软件，波音离开谁都可以研制出世界一流的飞机。GE、洛克希德马丁、波音等工业企业持续不断进行的软件化，并不是要成为微软这类的IT公司，也不是要研发传统的工业软件（如CAD/CAE/CAM/PDM/ERP/MES以及中间件/数据库/操作系统等），而是要将工业技术、知识和能力（如GE公司在航空、医疗、照明、发电、能源、石油化工等领域的技术）转化为软件，从而为工业技术插上飞翔的软件翅膀。

由于长期忽视工业技术的软件化建设，我国在工业化进程中产生的许多核心技术和知识产权无法持续积累，无法有效保护和充分利用。这些核心技术和知识经验，散落在各个企业，闭锁在技术人员头脑中，无法显性、整合和重用，并且随着人员的流动而不断耗散和流失。如果继续忽视工业技术的软件化建设，无论引进多少先进的软件、设备和智能工厂，都无法形成中国制造的核心竞争力，也不可能成为世界领先的制造业强国。

索为系统董事长李义章先生指出，工业技术软件化就是要把工程师脑子里的知识模块化，变成APP。相比于手机上大约500万个APP，国内的工业APP不足100个。市场已经认识到了工业技术软件化的重要性，目前的当务之急是通过平台建设降低开发工业APP的门槛。当工业APP足够丰富且流通后，工程师可以很容易的将掌握的知识和技能封存在APP里，他也可以根据需要获取相关APP。在未来的三到五年，中国的工业APP将迎来爆发式的增长。

在实际的工程技术工作场景中，工业APP能在很具体的点上发挥作用，让工程师切身感受到全新的工作体验。以飞行器的气动外形概念设计为例，概念设计阶段是创新最活跃的区域，设计成果的质量决定了产品70%左右的成本，拥有最广阔的创新设计能力提升空间。飞行器气动外形设计师，在对更好的飞行器气动外形概念永无止境的追求中，为了获得对飞行器概念方案气动特性的评价，每一次都不得不承担巨大的设计成本，包括工程技术成本、知识资源成本、工件成本、信息成本、交易成本。这种沉重的包袱，使飞行器气动外形设计师被束缚在“80%的劳动，20%的创造”这一囧境之中，难以投入更多精力，去加深对于飞行器这一设计对象的认识，发展设计专长。



设计师需要承担额外的工程技术成本

作为工业APP开发工具的SYSWARE.IDE提供基于中性模型的技术集成机制，封装各类知识资源、设计技术、工程技术、编码技术、操作技术、数据处理技术和系统技术，使设计师能够在飞行器气动外形概念设计专业界面中专注设计对象，像搭积木一样发挥设计创意。



SYSWARE.IDE降低封装工业APP的门槛

设计师在SYSWARE.IDE的伴随下，体验到“80%创造，20%劳动”的工作乐趣，也一定会乐意将自己的工作体验传递给更多的同行。在SYSWARE.IDE中，拖拽控件，关联参数，就能很轻松的将飞行器气动外形概念设计的经验封装成APP分发出去。当APP进入流通环节后，能为设计师持续带来资产性收入。从事飞行器研发的企业和创业者，也能通过APP了解设计师，找到设计师，邀请设计师一起从事飞行器领域的研发设计、工程咨询等生产型服务业务。



工业APP改善工程师工作体验

在设计、仿真、优化、制造、测试、试验、维护、退出的各个每个环节，都应该有众多的工业APP发挥作用，改善制造业从业者工作体验和工作效率，开拓新的价值空间。

用软件储存、传播和使用工业技术知识，把工业技术知识的生产和使用过程融入软件应用的生产和使用过程，让更多的知识变成有效生产要素，让更多的人力参与更高效的知识生产。工业技术软件化工程必将会推动制造业企业循序渐进的转型升级，对整个中国制造的再次腾飞装上智能的引擎。