百度与科胜讯合作携手向市场推出对话式人工智能设备

百度采用科胜讯的AudioSmart语音解决方案以加快在第三方设备制造商中部署DuerOS 人工智能平台

北京2017年7月5日电 /美通社/ -- 致力于提供更自然用户体验的音频和语音技术方案提供商科胜讯（Conexant）今天宣布将与百度合作，为设备制造商发布多种开发套件和参考设计，以供他们在百度DuerOS平台上开发远场对话式人工智能（AI）设备。这些开发套件和参考设计采用科胜讯的CX20924 四麦克风和CX20921双麦克风语音输入处理解决方案。DuerOS是一套基于对话的AI系统，已可支持对于手机、电视、扬声器和其他设备的语音助手。



百度与科胜讯合作，携手向市场推出对话式人工智能设备 -- 百度采用科胜讯的AudioSmart语音解决方案，加快在第三方设备制造商中部署DuerOS 人工智能平台

这一合作旨在帮助开发人员和设备制造商把DuerOS集成到他们自己的产品中。科胜讯是当今最卓越的远场语音解决方案商；通过这一合作伙伴关系，百度和科胜讯将为即将到来的AI设备制定出一套高性能标准。

远距离语音识别和控制需要克服大量的声学挑战，这涉及回声消除、背景噪声、混响, 麦克风和扬声器的选择和放置等许多因素。用于DuerOS的双麦克风和四麦克风开发套件将有助于加快向市场推出具有强大抗噪功能和远场语音功能的对话式AI设备。

“科胜讯为那些寻求在百度DuerOS AI平台上实现创新应用的第三方产品开发者带来了极具价值的解决方案。”百度Duer业务部总经理景鲲表示：“语音交互界面是DuerOS的重要组成部分，我们期望通过与科胜讯的紧密合作，为产品开发人员提供一套高效解决方案，缩短开发周期，以满足消费者对高性能AI输入设备的需求，并快速布局DuerOS生态系统。与科胜讯的合作伙伴关系可确保其优异的语音解决方案搭载百度AI系统平台以实现最佳的语音识别功能。我们很高兴能够为设备制造商提供这样一套有助于快速推进新硬件应用开发的工具。”

科胜讯的AudioSmart®语音输入处理器（用于四麦克风应用的CX20924，以及用于双麦克风应用的CX20921）是所宣布的开发套件之中的核心组件，它们均运行科胜讯业界领先的远场语音预处理技术。科胜讯公司的远场语音输入处理器专注于识别用户语音，并消除音频信号中的回波和噪声，以便为DuerOS云AI平台提供清晰的语音请求，从而进行语音识别处理。科胜讯已经市场验证的语音处理技术将带来一致准确的AI体验。

科胜讯的AudioSmart语音输入处理器的关键优势在于：