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至顶网云计算 源讯被ISG评为数字化工作场所服务的全球领导者

源讯被ISG评为数字化工作场所服务的全球领导者

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来源：美通社 2017年7月5日

关键字：美通社

巴黎2017年7月5日电 /美通社/ -- 全球数字化变革领导者源讯(Atos)宣布，该公司已经被全球领先技术研究与咨询公司ISG评为全球数字化工作场所服务的领导者

源讯被评为数字职场服务的全球领导者
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