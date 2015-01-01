信息化赋能国企管理变革, OA深水区路在何方?

当阿里、腾讯入局联通混改的消息漫天飞时，国企改革再成热点。作为推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，国有企业在新常态下，其改革的深度、广度和难度远胜以往，借助信息化建设倒逼管理创新与变革，促进企业转型与升级成为选项之一。

当阿里、腾讯入局联通混改的消息漫天飞时，国企改革再成热点。作为推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，国有企业在新常态下，其改革的深度、广度和难度远胜以往，借助信息化建设倒逼管理创新与变革，促进企业转型与升级成为选项之一。

从早期会计电算化、部门业务系统部署、简单OA的实施，到大型ERP的应用、多业务系统集成，再到工作门户、知识库等搭建，移动办公、数据整合的引入，在业务与管理双线驱动下，信息化建设成为赋能国企发展的利器。

当改革步入深水区，国企信息化建设也面临新的机遇与挑战，后OA时代的该何去何从?

BPM平台，提效万人级企业工作流

数以万人计的大型国企，一般业务多元、管理复杂、组织层级多，对流程管理有更高要求，加上信息化建设启动早，“信息孤岛”导致流程割裂时有发生，有下属企业还出现项目审批走报文途经的现象，效率可想而知，对于具备一定信息化基础的国企，端到端的业务流程管理BPM成为必选!

基于蓝凌LBPM流程引擎，可实现从集团本部到下属一级、二级企业流程的纵向打通;通过优化个人处理、监控催办、规范流程，让集团公文“刚柔并济”，轻松化解“史无前例”的复杂度;统计分析功能对各企业业务流程进行全面效率分析，支撑不断优化;新配置流程一键自动测试减轻人力;支持跨系统流程整合，可供不同供应商在异构系统调用，极大地降低企业信息化整合难度……

一体化投资管理，赋能国资新运营

新形势下的国企国资改革，加速了产业发展与资本运作的“双轮驱动”、实现国有资本增量发展和存量资产快速增值成为刚需，各级国有资本专业运作公司、大型央企旗下基金平台、资产公司等，成为推动国企产业结构升级和跨越式发展的重要工具。

如何具备专业化、全方位、多层次的股权投资金融服务能力，蓝凌涵盖「募-投-管-退」全生命周期管理的一体化投资管理平台，能实现业务管理(基金管理、项目管理、风控管理、投后管理等)到运营管理(流程、日程、周报、差旅等)、知识管理(案例中心、行业研究、解决方案等)、门户管理(合伙人门户、基金门户等)等，打造高效智慧化投资管理。

集高层领导监控平台、投资人员标准化工作平台、协作及知识交流平台、被投企业服务平台于一体的智慧投资管理平台，将以更少的沟通成本、更高效的业务协作、更好的企业知识沉淀、更透明的资金利用、更规范的企业管理，大幅提升国企投资管理的竞争力!

三重一大系统，助力打造阳光国企

响应各级纪委、国资委“运用信息科技加强廉洁国企建设”的要求，大型国企可通过专项模块将“三重一大”决策流程固化，加强对企业“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项”的有效监督。

该系统在OA中创建专有门户，便于“三重一大”决策&监察工作集中开展，具备自动甄别、流程自动控制、审核自动报送、过程全程监督等功能，能实现“三重一大”重要事项的全程执行跟踪、全面信息反馈、全部痕迹保留;打通了投资企业、集团及政府监管机构的业务链，实现信息与数据无缝实时传递，有力地支撑打造廉洁、阳光国企。

智慧党建，开创国企党建全新局面

《国家信息化发展战略纲要》明确提出：推进党委信息化工作，提升党委决策指挥的信息化保障能力。充分运用信息技术提高党员、干部、人才管理和服务的科学化水平……推进信息资源共享，提升各级党的部门工作信息化水平。

蓝凌智慧党建平台解决方案，基于大中型组织一体化工作平台，结合新时期党建工作需求，通过党建信息数字化、党建管理规范化、党群协作社交化、党纪监督主动化、党政服务人性化、党务工作精细化，开启“互联网+党建”全新局面。

党建门户方便各类资讯获取、知识库支撑“两学一做”、党课学习线上线下融合高效推进、手机快速发起创新大赛、党员发展全流程管理、党务大数据一目了然……将助力广大国企不断深化、创新党建工作，支撑党对国有企业的领导不动摇!

智力云，支撑国企创新驱动大发展

新常态下，经济增长从资源驱动和投资驱动转向创新驱动，作为国家产业经济发展支柱的国企，在自主创新方面发挥引领作用，对于我国经济转型升级具有重要意义。构建以智力云为首的企业知识管理平台，对基于研发生态圈的智力资源进行统一管理，为企业科技创新业务提供支撑，将加速打造新一代自主创新型国企。

对智力资源进行分类、分级、静态、动态标签梳理，以“人”为核心，从业务系统中获取相关信息勾勒出智力资源的人物画像。经由企业技术中心、集团专家、科研院所、业内同行、供应商，甚至行业外部、全球资源整合，打造开放式智力资源生态圈，达到“人尽其才，为我所用”。

基于智力云，与科技创新、产品研发、质量管控等业务系统对接，推进“知识+科技创新”、“知识+职能管理”、“知识+业务”，最终建立聚焦业务和职能，促进员工成长，驱动创新的知识管理体系，助力国企更好发展。

从大型央企：中核集团、东风汽车、招商局、港中旅、华侨城、东方电气等，到地方国企：首创集团、上海汽车、上海电气、上海建科、广汽集团、越秀集团、广州无线电、深业集团、盐田港集团、深圳能源、深圳巴士集团、赛格集团、天健集团、化医控股、重庆银行等，蓝凌携手打造出一个个国企信息化建设标杆，未来将发挥技术与经验优势，推进“移动化、平台化、社会化、智慧化”一体化企业协作实践，与更多国企共创更大价值!