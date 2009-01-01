智能注力家庭新生态—智慧家庭与人工智能高峰论坛即将召开

中国电信一年一度的产业链大会——天翼智能终端交易博览会自2009年举办至今已经成功召开了八届，伴随着中国电信及全产业链的蓬勃发展，天翼智能终端交易博览会已成为全球最大的终端行业盛会。

中国电信一年一度的产业链大会——天翼智能终端交易博览会自2009年举办至今已经成功召开了八届，伴随着中国电信及全产业链的蓬勃发展，天翼智能终端交易博览会已成为全球最大的终端行业盛会。2016年第八届天翼智能终端博览会上共签约天翼智能手机总量达6700万部，交易总额达1070亿元人民币，参展厂商超过1.3万家，观众总人次达32万。

2017年7月27-30日，中国电信携手美国高通公司将在广东省广州市广交会展馆举办第九届天翼智能终端交易博览会--“天翼智能生态博览会”。本届博览会将以“智能引领未来”为主题，打造最具前瞻性、科技性、专业性的行业高品质展会。现场设立了全网通智能终端、产业互联网、智慧家庭、VR/AR/可穿戴设备、云和大数据、互联网金融等主题展区，并于同期举办“智慧家庭与人工智能高峰论坛”。

据市场研究机构估计，到2020年，全球智能市场规模将超过4000亿美元，我国智慧家庭潜在市场规模约为5.8万亿元，发展空间巨大。业内专家同时也指出，目前智慧家庭市场集中度尚低，缺乏领军企业。另一方面即使是提示度最高的品牌，提示率也不到5%，仍存在大量的认知空白。为此产业链上下游都在积蓄力量，拓展新领域，尝试新布局，一步步寻找着最适合自己的发展方式。

由中国电信市场部、中国电信广东分公司、中国智慧家庭产业联盟共同主办主题为“智能注力家庭新生态”的“智慧家庭与人工智能高峰论坛”，将于2017年7月28日上午在广州阳光酒店举办。论坛将以当前人工智能技术突破带动智慧家庭产业发展为契机，结合中国电信天翼高清、智能组网、家庭云等智慧家庭业务，邀请来自中国电信、物灵科技、百视通、科大讯飞、美国高通、华为、看尚、阿里云IoT、360、易观、泰尔终端实验室等知名企业专家共同探讨智慧家庭产业的发展趋势，为产业链上下游从业者提供思想碰撞与合作交流机会。与会嘉宾将围绕“智慧家庭网络新趋势”、“人工智能+”、“家庭娱乐新生态”等议题展开精彩讨论，聚集智能科技和智慧思维，勾画家庭智能新生态产业蓝图。

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