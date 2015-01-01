2017网络安全（中国）论坛即将召开

随着“互联网+”“两化融合”等国家战略的不断推进，众多传统行业逐步数据化、网络化、移动化、智能化、信息社会已经进入万物互联时代。

随着“互联网+”“两化融合”等国家战略的不断推进，众多传统行业逐步数据化、网络化、移动化、智能化、信息社会已经进入万物互联时代。近期全球爆发电脑勒索病毒，网络安全威胁和新型病毒风险日益突出，网络安全已经进入了一个新的历史时期。在这样的新环境下，如何保障并提升网络信息安全，为企业与社会经济健康发展保驾护航，成为网络信息领域新的课题和使命。

今日，《网络安全法》等一批网络信息领域法律法规相继颁发实施，为社会共筑网络安全防范，增强网络安全防御能力和威慑能力，提供了强有力的保障。

据此，中国计算机用户协会定于2017年8月23日-24日在上海举办第四届网络安全(中国)论坛。此次会议将以“数据时代 安全护航”为主题，承继前三届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式，邀请相关部门领导、院士专家、信息安全厂商与重点用户单位参与，针对数据安全与威胁情报、互联运营安全、移动和智能终端安全、物联网-车联网信息安全、云计算安全、网络安全法律保护等八大专题做深入探讨研究。同期还会开展年度最具影响力评选活动。

维护网络安全是全社会共同责任，更是我们每个人的义务，这将是行业的最高盛典，全行业的目光焦点，集中优势资源，将活动影响最大化，在这里您可以与40+知名厂商最新技术展示、50+精彩分享演讲、200+行业重量级嘉宾、600+企业参会、历时两天，千人规模，我们诚挚的邀请您参与本次活动，期待您的出席与精彩分享。

(往届盛况)

参会人员

相关软件开发、系统集成、数据中心建设与运营、医疗、教育科研、互联网、金融保险、制造业、建筑、医药、快速消费品等重要企事业单位高层决策者、CIO/CTO/信息安全主管。政府主管部门领导、院士专家、教授/研究员、信息安全厂商服务商等。

1.大会机构

主办单位

中国计算机用户协会

中国通信学会

协办单位

中国信息协会信息安全专委会

承办单位

上海市计算机用户协会

上海市通信学会

浩韵国际会展

IT分享会

国际合作

OWASP中国

(ISC)²

2.会议主题：“数据时代 安全护航”

论坛设置：

专题论坛(一)“企业级信息安全防护”

专题论坛(二)“医疗卫生信息安全专场”

专题论坛(三)“工业控制系统信息安全”

专题论坛(四)“网络安全法律风险与合规“

专题论坛(五)“移动及智能终端安全专场”

专题论坛(六)“互联网运营与云计算安全”

专题论坛(七)“互联网金融与网络消费安全”

专题论坛(八)“数据保护与灾备安全“

欢迎大家微信搜索“网络安全大会”关注了解相关信息! 021-60712476 吴女士 18001965336(同微信)

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