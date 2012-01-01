“2017中国大数据应用大会”邀请的业界大咖包括……

2017年7月13、14日，“2017中国大数据应用大会”将在四川成都世纪城国际会议中心隆重召开。

2017年7月13、14日，“2017中国大数据应用大会”将在四川成都世纪城国际会议中心隆重召开。本次大会以“大数据、大智能、大健康”为主题，全面探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，展示数据魅力，并分享大数据技术应用在不同行业和领域的实践价值。

作为一年一度的行业盛会，本届大会都邀请了哪些业界大咖呢?

奥巴马背后的技术狂人：从技术视角看大数据应用的未来

络腮胡子、大耳环、超大黑框眼镜，来自美国的技术工程师、创新者和企业家Harper Reed，有着鲜明的个人特质。他着迷于技术如何塑造、改造并赋予人类行为权力，曾任美国前总统奥巴马竞选团队首席技术官，现任PayPal公司Braintree商业主管。相比于“造王者”这一称呼，黑客出身的Harper Reed更多的时候被称为“技术先驱”、“数码奇才”、“房间里难以忽略的人”。

2012年，Harper Reed负责实施巴拉克·奥巴马的在线竞选和投票动员计划。作为奥巴马设在芝加哥竞选总部的首席技术官，Harper Reed全面参与了这场也许是所有时代中最复杂的政治竞选。

通过“独角鲸计划”成功帮助奥巴马竞选团队攻克数据技术难题的Harper Reed表示，能够帮助摇摆州的竞选团队打助选电话拉票的Dashboard系统得到了最广泛的应用，而如果没有大数据与人工智能技术，这样高效率、高难度的竞选支撑难以想象。作为一位才华横溢的演讲者，他现如今更加专注于如何利用大数据及相关创新技术提高业务绩效、培养组织创造力和建立强大的团队。

数据的魅力无处不在。Harper Reed的分享还会带来大数据时代下总统选举的哪些秘闻?一切都将在大会当天予以揭晓。

美国白宫信息物理系统顾问李杰(Jay Lee)：工业4.0时代的机器文明

作为美国白宫信息物理系统顾问，美国辛辛那提大学教授李杰(Jay Lee) 拥有着丰富的实战经验，而其所著的《工业大数据》、《从大数据到智能制造》等书，更是从理论层面为民众呈现出了工业4.0时代的发展趋势。

此次受邀参与中国大数据应用大会，李杰教授将从工业视角、机器文明、数据媒介以及价值链延伸等角度进行专业解读。他认为，工业4.0的核心特征是传统制造业利用物联网和大数据分析所进行的一系列智能化转型，其与前三次最大的区别在于不再以制造端的生产力需求为起点，而是将客户端价值做为出发点，从而使整个产业实现协同优化，当然也会给处于旋涡中的传统制造企业带来更多挑战。

但机遇总是与挑战并存，借助时代契机，在2017成都的中国大数据应用大会上，您将看到中国企业能够通过海量数据积累与应用，实现大数据技术、模式及服务等全方位的提升与创新，切实了解中国工业4.0的价值亮点。

中国工程院院士方滨兴：基于可控云的健康医疗大数据展望

据麦肯锡数据显示，医疗行业亟待开发的大数据年均价值约为3000亿美元，这也成为众多商业巨头相互争夺的庞大信息库。如何在合理挖掘和利用医疗大数据资源的同时，保证每一个普通患者的信息安全?

中国网络空间安全协会理事长，曾任北京邮电大学校长，并荣获“2014中国互联网年度人物”特别贡献奖的方滨兴教授在数据安全方面颇有建树。他认为，大数据可以算是互联网应用的一个质的腾跃，而大数据安全主要表现在大数据基础设施、运行环境、数据自身和大数据应用等方面，相比之下，我国与国外的差距还比较大。

数据安全也因此成为大数据产业发展过程中最受关注的话题。方滨兴教授此次分享的方向是基于可控云的健康医疗大数据平台安全方案的建设与展望，数据如何脱敏、如何保护个人数据隐私等公众比较感兴趣的话题均会有所涉及，在本届大会的健康医疗大数据应用论坛上，属于一大亮点。

中国工程院院士谭建荣：从大数据到智能制造的跨界融合

作为中国工程院院士，并于浙江大学机械工程学院任教多年的专家教授，谭建荣一直以来都有着非常鲜明与大胆的观点。中国要从制造大国走向制造强国，最薄弱的就是创新设计，这也成为中国智能制造第一个要解决的问题。

“未来每一个制造企业同时也是一个软件企业”。作为国民经济主体，制造业未来的主攻方向被定位为“智能制造”，在新的经济环境中，每一个参与者都势必会经历一场大数据应用的变革，如何寻求立足?如何加快转型?如何挖掘隐式需求?实现这一切的基础都将是工业大数据。而真正对智能制造产生原动力的并非大数据本身，而是大数据分析及应用技术。

中国科学院院士郭华东： 空间大数据构建人类共享的数字丝路

大数据在国家战略层面的研究及应用同样如火如荼。

空间地球信息科学专家、国际数字地球学会(ISDE)主席及ISDE中国国家委员会主席郭华东教授，长期以来一直致力于遥感科学及应用的研究，在雷达遥感信息机理、多模式遥感信息地物识别方法、空间信息前沿技术研究等方面取得了系统性成就，并基于研究优势对目前国家大力提倡的“一带一路”战略给予了大数据应用方面的建设性方案。

郭华东教授表示，自然环境的复杂给“一带一路”提出了很大的挑战，可能出现的资源、环境、灾害等问题，需要大数据来支撑和解读。而数字丝路的框架就是地球大数据平台，其核心在于利用多种数据资源，构成一个可共享的大数据平台，为国家的可持续发展服务和“一带一路”服务。

大数据应用牛人，一个都不少

五大演讲人的深度剖析固然精彩，更多的重量级嘉宾亦不容错过!科大讯飞大数据研究院副院长谭昶，Intel数据中心事业部企业与政府营销部高级总监Kevin Huiskes，小米科技有限公司大数据总监司马云瑞等30多位大数据领域的大咖将齐聚成都，倾情解读前沿科技、人工智能、健康产业、消费升级、创新金融等大数据应用先机，来一场观点上的巅峰对决!

行业大咖云集，观点交锋不断!为期两天的中国大数据应用大会势必会成为里程碑式的一次盛典!

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