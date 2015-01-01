大数据应用的最后一公里路，怎么走？

对于大数据这一“宝藏”，不知有多少英雄 “竞折腰”。前段时间阿里为了争夺数据，不惜与顺丰“撕破脸”，上演了一出“数据封杀门”;马云更认为现在是数据为王的时代，并强调“数据”将成为主要能源，如果离开了数据，任何创新都基本上是空谈。而6月亚马逊以137亿美元的大手笔收购全食超市更是让人“领悟”：这桩并购案给亚马逊带来的真正价值，在于全食超市积累的大量顾客数据这将为亚马逊IoT+AI战略积累了实体的实践场景。

这真是“大数据”最好的时代。

大数据已然上升成国家战略，成为陆权、海权、空权之外的另一种国家核心资产。2017年1月，工信部就公布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，提出到2020年的发展目标：大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。

亚马逊、微软、IBM、百度、阿里巴巴、腾讯等巨头已然“争先恐后”布局大数据产品和服务，但至今无人站在大数据产业链的“鄙视端”。因为这不是“一个人在战斗”，而是需要大数据、云计算与人工智能技术的深入融合;这也不是拥有大数据就可高枕无忧，大数据是“因”，要产生“果”，就需要数据与应用结合

问题是，该如何应用大数据资源?参加“2017中国大数据应用大会”将带您走完真正实现大数据应用的这最后一公里路。

本届大会将于7月13日-14日在成都举办，以“大数据大智能 大健康”为主题，探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，分享大数据技术应用的实践价值，正是助力企业借助 “大数据”成就价值的“洪荒之力”。据悉，在本届大会上，美国白宫顾问、《工业大数据》作者李杰(Jay Lee)以及曾任美国前总统奥巴马竞选团队首席技术官的Harper Reed都将做精彩的演讲与分享。

技术+应用“标本兼治”

要让大数据成为经济的新驱动引擎，那么技术无疑是基石，AI、云计算、分布式处理、存储和感知技术的发展涵盖了大数据从采集、处理、存储到形成结果的整个过程，然而这些技术各有“生态”或“玩法”，如何形成“合力”?

应用无疑是大数据的最终价值体现，是大数据技术创新和产业发展的原动力。正如中共中央政治局委员、国务院副总理马凯在前不久指出，数据是重要基础性战略资源，大数据发展正在驱动变革，大数据将在智能制造、智慧交通、智慧城市、智慧医疗等领域持续激发应用创新，不断催生新业态。问题是如何对海量数据进行专业化处理，实现数据的“增值”和应用的“价值”?

看一看大数据的“杰出”表现：大数据帮助政府实现市场经济调控、公共卫生安全防范、灾难预警、社会舆论监督;大数据帮助城市预防犯罪，实现智慧交通，提升紧急应急能力;大数据帮助医疗机构建立患者的疾病风险跟踪机制，帮助医药企业提升药品的临床使用效果;大数据帮助航空公司节省运营成本，帮助电信企业实现售后服务质量提升等等不一而足。这些还只是“冰山一角”，未来大数据的身影应该无处不在，而智慧行业既是大数据的采集数据来源和服务范围，大数据亦当仁不让成为智慧的核心“能源”。

这就如同张无忌习练的“乾坤大挪移”，集一切武功之大成，一法通，万法通，实则是发挥本身所蓄有的潜力。张无忌一学到乾坤大挪移心法，体内潜力便如山洪突发，沛然莫之能御。而大数据与应用结合的“潜力”激发之后，也将无往而不胜。

可见，大数据技术为“标”，应用成“本”，需要“标本兼治”。

想要了解当今大数据应用之“本”，就不可错过一年一度的”中国大数据应用大会”。这一业界最受瞩目的行业峰会，已是第二年在成都举办，为期两天的主论坛外加10场“接地气”的分论坛，将为与会嘉宾深入讲解大数据的技术落地之旅、应用价值之探。值得关注的中国健康医疗大数据产业发展与信息安全论坛、通信与行业大数据发展论坛、教育大数据论坛、首界西部金融大数据论坛、大数据人力资源论坛、大数据产品及解决方案对接专题活动等将围绕热点应用，多维度探求如何让数据“新生”，创造“价值”;而工业大数据与智能制造论坛、大数据与人工智能论坛、大数据与智能汽车论坛、大数据与智媒体论坛等将围绕AI和平台，厘清“加工”和“剖析”数据的“道与术”，呈现一道大数据的“满汉全席”盛宴。

新维度解构大数据

对于国内的大数据产业而言，侃侃而谈4个V，有深度地谈到BI或预测的价值，或聊起Hadoop和云计算，都无法勾勒对大数据的整体认识，一个全国性、国际化的交流平台，让政企面对面深度对话，全产业链广泛参与，分享开拓与实践经验，一个极具特色的政府-资本-产业-应用-技术交流全方位大数据国际对接平台——2017中国大数据应用大会或能提供新维度新思路，从容“解构”大数据。

阿基米德曾说过，给我一个支点，我将撬动整个地球;而现在的“支点”就是数据。就像微软史密斯说的：“给我提供一些数据，我就能做一些改变。如果给我提供所有数据，我就能拯救世界。”

大数据的蓝海宏图还在徐徐展开，而“空白”的想象力更是无远弗届。决心让大数据“芝麻开门”的企业，无需再等，来到2017中国大数据应用大会，走完大数据应用的最后一公里路吧!