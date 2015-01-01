“AI Star计划”，百度云智学院助力三年内培养10万名AI工程师

7月5日，2017百度AI开发者大会智能云计算分论坛在北京国家会议中心召开。百度总裁张亚勤，百度副总裁、百度云总经理尹世明，英特尔人工智能集团CTO Amir Khosrowshahi，英伟达中国区CTO罗华平等出席论坛。

7月5日，2017百度AI开发者大会智能云计算分论坛在北京国家会议中心召开。百度总裁张亚勤，百度副总裁、百度云总经理尹世明，英特尔人工智能集团CTO Amir Khosrowshahi，英伟达中国区CTO罗华平等出席论坛。

对于百度智能云计算的独特优势，张亚勤认为，“百度智能云是百度帮助企业落地人工智能应用的最主要的容器和载体，也是百度AI时代最核心的技术开放平台之一，百度智能云ABC(AI、Big Data、Cloud Computing)三位一体推动着整个行业经济的发展。”

(百度总裁张亚勤)

百度云 ABC三位一体：更易学、易用、易推广的智能开发平台

“未来百度云不仅会持续推动ABC(AI、Big Data、Cloud Computing)技术开源开放，还将在人才培养、创业扶持等方面帮助更多AI开发者和企业。“尹世明在智能云计算论坛上介绍了百度云AI开发者支持计划。他表示，作为百度技术和资源的一站式输出窗口，百度云基于ABC三位一体的发展战略，已经成为更易学、易用、易推广的智能开发平台。

(百度副总裁、百度云总经理尹世明)

依托百度17年来深厚的技术和资源积累，百度云全面接入了Apollo平台、DuerOS平台、百度 AI平台、百度云市场、软硬件生态合作伙伴等技术和渠道资源。通过天智、天算、天像、天工、基础云等智能平台解决方案，百度云助力医疗、金融、物流、教育、工业等各行各业实现智能化转型升级，为社会经济的可持续发展提供动力引擎。

“AI Star计划”多维度助力开发者

在百度AI开发者大会上，百度宣布将推出“AI Star计划”，通过资金、培训、市场、政策等配套措施，为AI开发者提供全方位的支持。百度云基于ABC三位一体的能力优势，将为“AI Star计划”提供智能云技术和培训等各方面的资源助力。

在培训方面，百度云依托云智学院，将和百度技术学院一起，构建一个完善的ABC知识分享和培训体系，在三年内帮助培养10万名AI工程师。在扶持方面，百度云不仅提供1万套免费“AI Star”礼包，还将与开发者、创业者等一起争取政府的扶持政策。同时，百度风投、百度资本、百度双创中心等都将对符合条件的创新企业和开发者提供帮助。

百度云联合魅族举办首届深度学习应用大赛

在智能云计算分论坛上，尹世明宣布百度云联合魅族举办的第一届深度学习应用大赛正式启动。百度云不仅将为参赛选手提供5位深度学习导师的专业指导，依托百度云深度学习平台提供免费GPU资源支持，还将为大赛提供超过10万元奖金。此外，第一届深度学习应用大赛颁奖典礼将在9月的百度云智峰会上举行。

上月底，2017国际超算大会在德国法兰克福举办，大会特设Deep Learning Day，百度云作为当日学生群体竞赛(SCC)协办方，不仅负责SCC的试题策划，提供深度学习平台和运算环境，同时百度云资深技术人员还出任了大赛裁判。基于协办国际大赛的经验积累和深度学习技术的领先优势，百度云此次和魅族联合举办深度学习应用大赛，以大赛为基础，搭建AI应用及创新平台，将成为百度AI战略、技术和解决方案的典型落地样本。

百度云致力于为企业和开发者等提供更易学、易用、易推广的智能开发平台，希望通过持续开放赋能，激发企业和开发者的热情和创造力，推动ABC等技术向更广阔的领域发展应用，从科研走向民生，从尖端走向普及。