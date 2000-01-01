SparkLabs全球加速器北京中心 正式开启首期项目招募

7月4日，由国安双创学院和SparkLabs全球加速器共同主办的“SparkLabs北京中心成立发布会”在光华路soho3q举行。

7月4日，由国安双创学院和SparkLabs全球加速器共同主办的“SparkLabs北京中心成立发布会”在光华路soho3q举行。中信国安创新基金副总张建科，国安双创学院执行院长、SparkLabs北京中心CEO何佳霖，SparkLabs全球加速器联合创始人——Jay McCarthy、Bernard Moon、Eugene Kim，国安双创学院专家导师——中以创新投资发展基金执行董事何平、前摩托罗拉副总裁李艳、云学堂CEO丁捷、北京毕博信息技术CEO陈永红等贵宾共同见证SparkLabs北京中心加速器首期项目招募。

中信国安创新基金副总张建科表示，在市场日趋饱和、投资回归理性之时，创业者需要拥有更强大的实力来赢得竞争，而SparkLabs能够在这个时间携手中信国安进军中国，正是最好的时机。SparkLabs全球加速器联合创始人Jay McCarthy表示，将把SparkLabs全球创业者网络、顶级导师及加速服务体系引入中国，同时非常期待共享中信国安的创业服务资源，帮助中国的创业项目成功。

发布会特别邀请了SparkLabs首尔中心加速器项目代表——提供自适应在线数学教育产品的Knowre和SparkLabs北京中心首期种子项目——专注为企业客户提供售后平台服务和延保增值服务的联保云进行了项目展示。

SparkLabs合伙人Eugene Kim介绍了SparkLabs特有的全球化加速服务体系。SparkLabs每周提供以导师为核心的特授课程——根据项目需求从200多名全球顶级的导师网络中匹配4~6名进行定向辅导;每周安排全球知名企业培训;定期举办全球创业者沟通活动;每年举办全球最大型DEMO DAY——汇聚全球2000余名创投圈人士及媒体，给予创业团队最佳的全球融资渠道和企业宣传机会。除此之外还将提供包括办公场地、云服务、法律服务等价值90万美金的各项创业服务。Knowre创始人表示在SparkLabs首尔中心，项目加速成长6个月后，成功拿到了超过870万美金的融资。

前摩托罗拉高管、SparkLabs北京中心总裁曲敬铠表示， SparkLabs北京中心创业加速器首期项目招募正式启动，广泛关注科技领域的早期项目，包括消费互联网、游戏、通信、数字媒体、物联网、金融科技、人工智能和大健康。欢迎所有创业精英投递BP，加入SparkLabs北京中心创业加速器。