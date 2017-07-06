Makeblock开设日本分公司，全面进入日本市场

-与软银战略合作，联合发布模块化可编程无人机Airblock

东京2017年7月6日电 /美通社/ -- 今日，Makeblock，一家集硬件、软件、课程内容、赛事活动的开发及运营于一身的著名STEAM教育品牌，宣布成立日本分公司，正式进入日本市场，同时与软银联合发布新品 -- 一款入门级模块化可编程的无人机Airblock，即日起面向日本用户销售。

驻日分公司设立水到渠成，全面进入日本市场

Makeblock公司成立于2013年，总部设立在“中国硅谷”之称的深圳。Makeblock拥有员工450余人，其中45%是研发。作为STEAM教育品牌领军的企业，Makeblock依靠旨在降低创造门槛的一体化创新解决方案积累了全球140多个国家和地区超过200万的用户。此次日本分公司成立，标志着Makeblock正式吹响了全球化布局的号角。分公司工作主要负责针对日本的市场开发及和日本合作伙伴相关的商务合作。



Makeblock日本分公司成立暨新品Airblock发布会，受到日本媒体的集中关注

Makeblock软银达成战略合作，首发新品Airblock抢占市场先机

Makeblock早于2016年年底即与日本软银公司开始建立战略合作伙伴关系，此前，软银分销Makeblock系列产品如mBot教育机器人套件，mBot Ranger游侠机器人套件，Ultimate 终极者机器人套件。本次发布会与软银共同发布了明星新品模块化可编程无人机Airblock，软银正式成为由Makeblock设计和生产的产品Airblock在日本市场的独家总代理，从7月14日开始，Airblock会在部分家电卖场和SoftBank SELECTION线上商城销售，售价22,000日元（税前）。

Airblock 主要功能特性一览：

模块化设计，可随意自由组装，体验无人机飞行、气垫船陆地竞技比赛及更多形态，尽情享受DIY的乐趣。

配套Makeblock App进行操控和图形化编程，零基础的用户也能轻松上手，大人小孩都能用。

独特的磁吸接口，无需工具即可快速实现拼装。

包覆式桨叶设计和柔韧的环保塑料材质，可在室内环境使用，不会损坏家具和地板。



全球首款模块化、可编程、可变形，同时拥有创新设计，酷炫外表和和教育属性的无人机Airblock

编程教育、STEAM教育热席卷全球，日本大有可为

随着缘于美国的STEAM教育被越来越多人认知，日本也开始掀起一股STEAM教育热潮，并获得日本文部科学省（教育部）肯定，于2016年通过决议，即将在2020年普及小学编程教育，从2017年起已开始发放政府预算。软银正是看到了趋势和前景，在日本集结了业界精英组成专项团队，与Makeblock建立战略合作，共同为日本更好的教育尽一份力。

“日本是一个重要市场，我们很荣幸与软银进行合作，并与这个成熟強大的合作伙伴一起进入日本市场，我们也欢迎，更多优秀的日本本地合作伙伴，来寻求与Makeblock的商务合作和战略合作，协力推进STEAM教育市场在日本的繁荣。”Makeblock创始人兼CEO王建军表示，“日本拥有很先进的机器人研发技术，但STEAM教育不为人熟知，此次进入日本市场，Makeblock将加大对日本市场的投入，相信以Makeblock在全球积累的丰富的STEAM教育经验，会推动日本的STEAM教育更加快速发展。”

软银C&S的CEO 仓光哲男则在此次发布会上表示，编程教育在日本有着重要的前景，我司一直密切关注日本教育机器人市场的发展情况。与此同时，我们遇见了这个领域的领衔企业Makeblock，于是决定与其共同发展教育机器人的事业。此次软银携手Makeblock，希望能共同为日本教育的相关人士、学生以及广大的家长们提供无与伦比的产品与附加价值。我们祝愿正式进军日本市场的Makeblock，能与我司以及市场保持紧密的联系，创造出符合日本市场需求的新事业。



Makeblock 创始人& CEO王建军与软银C&S CEO仓光哲男握手庆祝双方建立战略合作伙伴关系

布局全球市场，Makeblock致力成为全球最受人尊重的教育娱乐机器人品牌

此番分公司的设立和与软银共同发布Airblock仅仅只是Makeblock打开日本市场的一个开始，Makeblock的全球战略布局正在日益完善中，一切旨在降低创造的门槛，为更好的教育变革提供有力的子弹。今后，Makeblock将继续努力提供世界领先水准的STEAM教育品牌产品，切实描绘Makeblock立志成为全球最受人尊重的教育娱乐机器人品牌的美好愿景。