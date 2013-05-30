林德通过投资、业务连续性规划和先进的能力领导电子稀有气体供应链领域

- 新泽西州阿尔法工厂的氙气拓展项目将于本季度完成

-俄勒冈州梅德福工厂的业务连续性规划拓展

新泽西州 BRIDGEWATER 和旧金山2017年7月6日电 /美通社/ -- 气体和工程公司林德集团(The Linde Group)（领先的稀有气体供应商）将对生产进行投资，并增加和多元化第三方产品源组合以满足不断增长的电子稀有气体需求。凭借低温工程专业技术和工业气体业务，林德拥有超过35个生产稀有气体的空气分离装置(ASUs)。

林德稀有气体供应链能力

在林德，技术成就能力。从低温工程专业技术和设备制造开始，林德在稀有气体供应链所有环节都表现突出。拥有整个供应链可确保为客户提供最优秀的产品质量和产品可靠性。林德稀有气体能力包括：

空气分离装置和稀有气体提取设备的设计与制造

最庞大、最多元化且不断拓展的稀有气体来源采集

关键光刻产品的大容量动态混合能力

氖气、氪气和氙气的纯化能力

面向新兴电子稀有气体应用的新产品创新

电子气体和特种产品销售与营销总监马特-亚当斯(Matt Adams)表示：“一年前，我们宣布将得克萨斯州拉波特新安装的氖气生产设备的氖气产能提高4000万公升。我们目前正在提高俄勒冈州梅德福工厂的稀有气体处理能力，这是我们业务连续性规划的一部分。”

氖气

林德看到了深紫外线(DUV)多重图形光刻和其它准分子激光应用不断扩大的氖气需求。林德已加强其欧洲供应链；提升其纯化能力；并管理自己以及第三方的产品源组合。

氙气

为满足新3D半导体结构蚀刻应用的大规模商业采用，林德将于本季度晚些时候完成新泽西州阿尔法工厂的氙拓展项目。林德正通过三大陆的氙气源来扩大其供应，并使其更加稳定。

激光气体混合物

林德将继续在为半导体行业提供深紫外线激光气体方面处于领先地位。所有主要的光刻设备制造商以及全球规模最大的芯片制造商均可获益于新技术与创新的开发，由我们的卓越中心（如新泽西州阿尔法的激光气体卓越中心）推动。

氟气等所有激光气体的生产

最优化的及可扩展的分离和纯化能力

精准的混合能力与分析技术

钢瓶包装专业技术：处理装有稀有气体混合物和氟气钢瓶的专利技术

林德电子(Linde Electronics)总监Andreas Weisheit说：“我们将继续在全球范围内对我们自己的气源进行投资，同时与合作伙伴共同开发更多供应能力。业界领先的产品源组合与垂直供应链能力相结合将助推林德成为电子行业独一无二的供应商。”

林德电子将于7月11日至13日在旧金山举办的美国西部半导体展(SEMICON West)展出产品，将聚焦于林德电子通过电子特种气体、现场解决方案、材料循环与回收和SPECTRA®氮气工厂等组合为半导体行业带来的质量、专业技术、承诺与环境领导力。

美国西部半导体展是面向微电子制造业举办的一年一度的贸易展。欢迎参观旧金山莫斯康展览中心(Moscone Center)北厅的林德展位，展位号：5952。垂询详情，请联系Francesca Brava，电邮：[email protected] 。

林德集团简介

林德集团2016财年实现营收169.48亿欧元，成为全球领先的气体和工程公司之一，业务遍布全球100多个国家和地区，拥有约60,000名员工。林德集团的战略是关注长期盈利增长，通过前瞻性产品和服务来实现全球业务扩展。林德在全球的每一个业务领域、地区和现场，都本着对股东、业务合作伙伴、员工、社会和环境负责的精神从事经营活动。林德致力于开发将客户价值与可持续发展目标相结合的技术和产品。

垂询详情，请在线访问林德集团，网址：www.linde.com

林德电子简介

林德电子是为半导体、太阳能、显示器和LED等电子市场提供气体产品的行业领导者。林德电子通过对品质和环境领导力的高度专注、行业经验、持续投资于工艺、工程、现场和本地化解决方案的承诺以及广泛的产品组合，帮助各电子企业实现他们的目标。公司还与客户开展密切合作，更好地满足他们不断变化的需求。公司的产品组合包括环境可持续性、高度专业化和经过严格测量的电子特种气体、大宗和管道气体以及设备和服务。详情请访问www.linde-gas.com/electronics或发电邮至[email protected] 。

垂询详情，请访问：www.linde.com/electronics或联系：[email protected] 。

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