Top Digital创新盛典 时趣多项目喜获殊荣

北京2017年7月6日电 /美通社/ -- 7月5日，Top Digital创新盛典暨创新奖颁奖典礼于上海举行，时趣再获三项大奖。其中，时趣为雪碧打造的“2016 Sprite summer gaming campaign”荣获大赛社交媒体类银奖，“天天拍车品牌自媒体推广案例”获移动营销类铜奖，“不满足于知道，试试搜狗”项目获社会化营销类铜奖。

2017上半年的时趣可谓收获颇丰，接连获得权威奖项及认可。今天颁发的Top Digital创新奖是长期受到品牌主、媒体、营销公司等众多创新型企业关注参与的行业标杆奖项之一，在商业数字经济领域具有极高的专业性。时趣三个获奖项目均在品牌企业的各自领域中有相当抢眼的创新表现。



Top Digital创新盛典现场

雪碧：2016 Sprite summer gaming campaign

社交媒体类银奖

如今雪碧品牌面临着核心消费群体逐渐老龄化的问题，为提高对年轻一代的目标消费群体的关注度，时趣为雪碧定制了“2016 Sprite summer gaming campaign”。通过定位年轻的消费群体，结合粉丝兴趣点以及精准资源，选择实力与雪碧相当，2016年夏天最火游戏IP“英雄联盟”进行合作。利用圈层营销，共享渠道，参与不同领域的跨界，深度挖掘粉丝的兴趣点并与品牌benefit相链接，以合作产生的英雄瓶为媒介，与粉丝进行互动，使得目标群体更喜欢分享，并可以通过英雄瓶来表达自己对于游戏的态度，真正做到雪碧本身所宣扬的“Sudden Refreshment”。

时趣为雪碧所做的本次活动通过持续100天不间断的社交营销，最终实现三个月雪碧微信粉丝增长超过70万，消费者主动通过“英雄瓶”与平台的互动总量超过300万次，在此期间销量显著提升，同期增长量超出其他同类别产品一倍之多。

天天拍车品牌自媒体推广案例

移动营销类铜奖

天天拍车是全国领先的二手车交易服务平台，致力于为车主和经销商免费提供上门检测、无线竞拍、上门成交、手续过户等一站式二手车交易服务。然而在最初上市时，这项业务并不为人所知，人们对其一站式二手车交易服务更是缺少直观概念。为了让消费者快速了解到天天拍车的服务优势，时趣广告为天天拍车制定并实施了移动营销解决方案。

经过前期对天天拍车自身品牌相关数据的分析和调研，时趣广告选用多个优质DSPAN媒体和RTB媒体进行组合，发挥各媒体优势，最大范围覆盖目标人群，获得效果加成。并从目标人群需求出发，结合产品差异化优势产出创意，优化效果。再根据数据反馈，从时间地域、广告位置、兴趣定向等多个维度进行实时优化，维护投放效果。

得益于时趣广告自身完善的大数据分析能力和精准投放能力，通过优质渠道投放，从而找到并影响有卖车需求的人群，收集用户信息（表单）以促进后续转化。此次活动最终帮助天天拍车实现了上千个表单数，近百万的点击数，达成了超过两亿次的曝光效果，而单次点击成本仅需几毛钱。

搜狗：“不满足于知道，试试搜狗”

社会化营销类铜奖

为在年轻人心目中打造一个比行业领头羊更垂直更精准的搜索渠道，时趣为搜狗策划了“不满足于知道，试试搜狗”项目，获得了大赛社会化营销铜奖。该项目在社会化营销方面获得了行业内的专业认可：通过专业的KOL投放策略，传播搜狗搜索的海外搜索和购物搜索，并以趣味内容吸引参与，吸引关注；其次，通过搜狗搜索与用户之间的互动，不断扩大曝光及话题量，以达到增加品牌知名度的目的。最终为搜狗搜索带来了四百多万的话题阅读量，阅读数提高近30倍，互动量提高了近百分之五千。

一直以来，时趣致力于通过技术和创意结合的方式，为企业打造完整的营销闭环，帮助品牌与用户的连接更紧密，不断优化用户体验，建立互动沟通更多样化的营销场景。时趣优质、高效的营销服务，获得行业专业肯定的同时也深受客户企业赞许。时趣团队也定当不负所望，继续为行业、为客户企业创造更多的现象级作品。