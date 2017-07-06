从端到端 英特尔全面激活无人驾驶生态势能

北京2017年7月6日电 /美通社/ -- 曾几何时，无人驾驶汽车仅存在于科幻电影中。那些充斥未来感的场景，激发着人们的无限想象。如今，随着人工智能、5G等技术日益成熟，以及科技、汽车两个行业的加速融合，那些充满科技感的汽车正向现实驶来。

预计到2025年，全球无人驾驶汽车市场规模将达到420亿美元；2030年，将有1.2亿辆无人驾驶程度不同的汽车上路；2035年，无人驾驶汽车将占全球汽车销量的四分之一。在快速增长的市场中，能否为无人驾驶提供从车到云的端到端技术服务，将成为赢取无人驾驶市场的关键因素。因此，越来越多的汽车制造商转向包括英特尔在内的领先科技公司，寻求技术合作、探索各种创新应用，以有效地在未来为消费者提供更加强大的无人驾驶技术，更加安全的行车环境和愉悦的驾乘体验。

作为一家始终走在科技发展前沿的数据公司，英特尔对合作伙伴、对整个行业以及对全球社会的承诺就是加速无人驾驶、提供端到端解决方案，并引领下一代计算变革。在无人驾驶领域，英特尔拥有独一无二的优势，能够提供从汽车、网络到云的端到端无人驾驶解决方案，这也是英特尔最大的优势所在。



从端到端，英特尔推进自动驾驶

独一无二的技术优势，助力无人驾驶发展

在无人驾驶领域，英特尔拥有独一无二的优势，能够提供从汽车、网络到云的端到端无人驾驶解决方案。英特尔为无人驾驶协作提供广泛的资源：车内计算；强大的云和一套机器学习解决方案；高带宽、低延迟连接系统；强大的内存和FPGA技术；人机接口以及安全技术。目前，英特尔正在不断投资于这些技术，以实现无人驾驶。



在无人驾驶领域，英特尔能够提供从汽车、网络到云的端到端无人驾驶解决方案