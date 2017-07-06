力克成为中国服装智能制造技术创新战略联盟首家外资成员单位

上海2017年7月6日电 /美通社/ -- 力克公司，专注于为软性材料（纺织品、皮革、工业面料以及复合材料）行业提供整合技术解决方案的行业领导者，日前宣布正式加入中国服装智能制造技术创新战略联盟，并成为该联盟首家外资成员单位。



法国力克成为中国服装智能制造技术创新战略联盟首家外资成员单位

中国服装智能制造技术创新战略联盟是由中国服装协会、中国缝制机械协会、中国纺织机械协会、上海缝制机械行业协会、服装行业及其关联产业优秀骨干企业和全国服装智能制造领域从事相关技术与产品的研究、开发、生产、制造、应用企业和高等院校、科研机构等联合发起组成的创新组织。以“引导创新资源配置、推动产业技术创新、全面推进我国服装智能制造领域的自主创新能力和核心竞争力”为宗旨，致力于支撑我国服装智能制造领域的创新和产业健康可持续发展。作为加入联盟的首家外资成员单位，力克拥有国际时尚与服装产业40余年以及扎根在中国制造业30余年的经验积累，希望借此和中国服装制造领域的企业分享国外智能制造的先进经验以及力克在时尚服装领域积累的最佳实践，帮助中国的服装企业在数字时代取得成功。

中国服装产业目前正处于转型升级的关键时期，实现我国从服装大国到服装强国的战略必须洞悉数字化对服装产业科技创新、时尚表达、服务再造的深刻影响，探索新模式，寻求新突破。服装产业实现智能制造，需要产业链上下游协同创新，依托数字化和自动化技术实现高效对接和整合，推动产品创新，生产技术创新和商业模式创新。中国服装智能制造技术创新战略联盟副主任杜岩冰表示：“力克拥有从服装产品设计开发到裁剪房完整的数字化解决方案，它的加入有助于我们联盟完善服装产业智能制造的生态系统，打造服装智能型产业链上下游的协同创新。”

“力克在服饰行业拥有40多年的专业积累，了解时装行业在设计、产品开发、生产出不同类型服装时的需求，很荣幸能成为中国服装智能制造技术创新战略联盟的成员。我们希望能够为打造中国服装产业智能制造良性生态环境，加速智能制造意识和技术的双重落地贡献自己的力量。”力克大中华区总裁 Andreas Kim 如此表示。