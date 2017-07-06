英特尔人工智能技术加速机器人生态创新

-英特尔人工智能暨机器人创新生态峰会举行

上海2017年7月6日电 /美通社/ -- 由中国机械工业联合会和中国机器人产业联盟主办，被誉为“中国机器人第一展”的中国国际机器人展览会在上海举办。作为展览会的重要活动之一，以“慧聚-创享”为主题的英特尔人工智能暨机器人创新生态峰会同期举行。来自英特尔及机器人产业、学术界的合作伙伴代表在峰会上探讨了人工智能时代中国机器人产业发展的机遇和挑战，分享了英特尔机器人创新生态的实践和最新成果，共同展望了人工智能时代机器人产业发展愿景，进一步助推中国人工智能和机器人产业创新大步向前。国际数据公司(IDC)与中国信息通信研究院还联合发布了《人工智能时代的机器人3.0新生态》白皮书。

在此次峰会上，英特尔展示了其在打造开放的机器人创新生态上的一系列进展和成果。自2016年7月发布以来，机器人创新生态在机器人产业合作伙伴的大力支持下蓬勃发展。目前已汇聚了1,000多个机器人团队，300多家机器人供应链厂商，逾10,000线上活跃用户，推动了中国机器人产业的持续健康发展，加速了人工智能在机器人产业的应用，已经成为助力中国机器人产业转型升级的重要源动力。

本次峰会上发布的《人工智能时代的机器人3.0新生态》白皮书，是国际数据公司(IDC)与中国信息通信研究院的最新合作研究成果。白皮书全面解析机器人产业动态和趋势、中国机器人产业机遇与挑战，并提出“机器人3.0”的新概念，指出机器人将进入3.0 智能时代，人工智能技术与机器人的结合将更加紧密。白皮书具体研究了由英特尔联合产业合作伙伴搭建的“机器人创新生态”的探索，认为其在推动有机合作、协同创新方面进行了有益尝试，走出了一条立体化、全方位、有机的生态创新之路。

英特尔中国研究院院长宋继强在峰会上分享了英特尔的人工智能战略和在机器人领域的最新研究，他表示：“人工智能是英特尔在数据洪流趋势背景下确定下来的战略重点之一。作为人工智能领域技术创新的引领者，英特尔是目前唯一能够提供端到端架构和技术的公司。英特尔将利用其在人工智能领域的技术优势，为机器人产业创新注入新的动力。”



英特尔中国研究院院长宋继强

英特尔中国战略合作部总经理、英特尔创新加速器总负责人李德胜在峰会上表示：“机器人创新生态得到了产业的广泛支持和呼应，充分体现了开放协作、共同创新的重要性。英特尔将利用自身的技术积累和全球产业经验，结合中国人工智能及机器人领域的创新，与更多生态伙伴继续深度合作，共同打造人工智能时代的机器人创新生态，在技术创新、市场加速、应用突破等方面助力中国机器人产业升级。”



英特尔中国战略合作部总经理、英特尔创新加速器总负责人李德胜

由英特尔、硬蛋、上海微能以及创新生态伙伴携手打造的机器人创新挑战赛决赛同期举行。此次挑战赛吸引了众多海内外机器人领域最具创新力的项目和团队，历时6个月，在北京、上海、深圳等8个城市展开路演，参赛项目涵盖工业、商用、家用以及教育等应用场景，获得超过100家合作伙伴的大力支持，逾1,000支项目团队积极参与，对加速机器人产业创新起到了示范和指引作用，大力促进了机器人创新生态的融合发展。