蔡司将与诺基亚手机独家合作打造创新成像体验

再次致力于为诺基亚智能手机用户设立全新成像标准

芬兰埃斯波和德国奥伯科亨2017年7月6日电 /美通社/ -- 诺基亚手机的新家园 HMD Global和蔡司ZEISS今天联合宣布签署独家合作协议，目标为智能手机行业设立全新成像标准。这项长期合作协议建立在蔡司和诺基亚智能手机的悠长合作历史与业内影响力上。

合作双方力求提升智能手机的整体成像体验品质，这种体验与品质的提升横跨整个生态系统，从软件、服务到屏幕质量和光学设计。此次合作中，蔡司和HMD Global将共同制定及界定标准的成像功能，并再次为诺基亚智能手机带来蔡司品牌。双方致力于不断改善消费者的成像体验，这一承诺反映了双方的共同价值观，即全心全意投身于品质、工艺以及改善实际生活体验的渴望。

蔡司和诺基亚手机之间的合作开始于10多年前，以不断的创新及持续为消费者提供最佳体验的共同热情为基础。在过去的合作中，蔡司和诺基亚手机曾成功联手推动技术创新，如全球首款百万级像素手机、配备蔡司镜头的诺基亚N系列产品，以及使用诺基亚PureView技术的设备等等。此番再次建立的合作关系是一项长期承诺，将在在未来数年内共同携手拓展技术创新。

HMD Global首席执行官Arto Nummela表示：

“我们一直致力于为客户提供最佳体验，与蔡司合作是我们实践这一承诺非常重要的一部分。我们的粉丝想要的不只是出色的智能手机镜头，他们还希望拥有全方位成像体验，不仅仅满足于设立标准，还需要重新定义标准。我们的粉丝期待实现这一愿望，我们将与蔡司合作，联合为大家开发卓越的成像体验，实现粉丝的期待。”

蔡司集团执行委员会成员迈致远(Matthias Metz)博士说：

“HMD Global与蔡司就诺基亚智能手机展开合作，将再次通过卓越与创新提升消费者的整体成像体验。我们的合作拥有稳固的基础。我们共同期待一段激动人心的旅程，共创先进智能手机成像的未来。”

此次与蔡司的独家合作进一步证明HMD Global持续与业内最优秀、最值得尊重的伙伴合作，共同打造手机在设计与制造中方方面面的完美体验，同时承诺不断为消费者带来日趋完美的智能手机成像体验。

关于HMD Global

总部位于芬兰埃斯堡的HMD Global Oy是诺基亚手机和平板电脑业务的新家。HMD主营智能手机和功能机的设计和销售，覆盖各类型的消费者和价格区间。秉承对创新和品质的坚持，HMD拥有诺基亚品牌手机和平板电脑的独家授权。诺基亚商标，由诺基亚公司注册所有。

了解更多信息，请访问：http://www.hmdglobal.com

蔡司简介

蔡司是国际领先的技术企业，涉足光学和光电子学领域。蔡司集团开发、生产并销售测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜镜片、相机和摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其出色的解决方案，蔡司不断推动着光学事业的发展，并促进了技术的进步。蔡司集团分为四个部门：研究与质量技术(Research & Quality Technology)、医疗技术(Medical Technology)、视力保健/消费品(Vision Care/Consumer Products)与半导体生产技术(Semiconductor Manufacturing Technology)。蔡司集团在全球40多个国家设有代表处，并在世界各地拥有50多家销售和服务办事处、30多家制造厂以及约25家研发中心。

2015/16财年，该公司录得约49亿欧元收入，雇有25,000多名员工。该公司于1846年在耶拿成立，总部位于德国奥伯科亨。卡尔-蔡司(Carl Zeiss AG)是战略管理控股公司，负责管理蔡司集团。该公司由Carl Zeiss Stiftung（卡尔蔡司基金会）全资所有。

垂询详情，请访问：http://www.zeiss.com