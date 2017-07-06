亚马逊全球物流护航Prime会员日

-- Prime会员服务为Prime用户累计节省超3000年运输时间

-- 99大海外运营中心、8万台Kiva机器人、Prime Air专属货运机队护航会员日

北京2017年7月6日电 /美通社/ -- 亚马逊全球第三届会员日（Prime Day）将于7月11日举行。中国Prime会员将首次参与其中，并独享超长的46小时跨时区购物时间和来自包括亚马逊中国和其他亚马逊海外站点在内的最丰富的超值优惠。为了全力保障中国Prime会员可以便捷无忧地畅购全球好货，亚马逊调动全球仓储物流的资源和优势，在确保短时间内商品的跨地区、无国界的迅速调拨和精准发货的同时，还为Prime订单开辟了全程优先处理、加速配送的绿色通道，使中国Prime会员在最短的时间收到海外直邮的包裹。

亚马逊全球140多个运营中心中，99大海外运营中心集中资源全力支持海外购订单直发中国；

全球25个智能运营中心，超过8万台Kiva智能机器人加速订单分拣和发货；

在美国境内，亚马逊打造的Prime Air专属货运机队助力Prime包裹的中转运输，缩短境内转运时间；

扩增欧美日直飞中国的跨境航空运力，确保稳定的运力保障

亚马逊全球副总裁、亚马逊全球物流中国总裁薛小林表示：“在中国，我们始终借助于亚马逊全球物流能力，整合全球网络资源及其智能化的跨境物流体系，推动解决本地消费者跨境购物中的物流痛点。亚马逊Prime会员服务就是这样一个例证。”亚马逊最新数据显示，Prime会员服务推出至今已累计为Prime用户节省了超过3000多年的运输时间，节省运费过亿元人民币。

物流一直都是制约中国消费者进行跨境网购的最主要因素之一。根据互联网研究机构艾瑞咨询此前发布的研究报告显示，29.9%的受访用户因运费成本过高、20.1%的用户因物流时间过长而放弃购买[1]。亚马逊Prime会员服务不仅可以带来跨境免邮，还可享受跨境全程的加速配送。会员日期间产生的跨境订单，由海外直邮到到达中国82个城市的平均运输时间仅需5到9个工作日，甚至更快。这有效解决了跨境网购配送时间过长与运输费用过高两大痛点，极大释放了中国消费者跨境购物的消费潜力，为消费者带来真正的实惠。目前亚马逊Prime会员数是亚马逊Prime会员服务登陆中国首月会员数的8倍。

在Prime会员日这样的全球购物节，数百万库存往往需要在短时间内进行跨地区、无国界的调拨，亚马逊全球化网络及智能供应链系统可以使这一切自动、有序、精准地进行，保障消费者既能买得到，还能准时收得到。在消费者浏览页面时，亚马逊智能系统可以精准洞察，并在几个毫秒内从数百个交付方案中，计算出在承诺时间送达商品的情况下，哪一种发货方式最快捷、客户体验最好。即使在高峰期，系统给出的精准送达率也能保持在98%以上。此外，亚马逊智能系统基于大数据对订单的拣货、包装、分拣、发货等每一步操作进行自动化监控和校准，这种动态化的实时校准可以确保数百万库存的精准发货，大大避免了物流环节常常出现诸如发错货、丢货等行业痛点。

亚马逊始终围绕客户体验对物流运营的流程和系统进行优化。会员日前夕，亚马逊刚刚完成对北京、上海、广州、成都、武汉等地的运营中心处理流程的升级，进一步将截单时间延后半小时，在不增加额外成本的条件下使主要城市的订单送达时间提前了一天。同时，亚马逊大数据系统优先基于客户体验对交付方案进行了优化，在客户下单后，系统将自动以其计算出的最快送货方式为顾客配送，且不会额外收取费用，这一举措大幅提升了末端配送物流的速度，使能够享受到当日达的顾客订单的比例较之前提升了54%。通过对这些细节处的改进，亚马逊不断努力将客户体验推向新的高度。

[1] 艾瑞咨询，《2016年中国跨境网购用户研究报告》